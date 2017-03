David Schalko wünscht sich mehr Polit-Satire im TV

© Screenshot HBO

In den USA wirbelt Donald Trump gerade auch die Satire-Szene im Fernsehen kräftig durcheinander. Im deutschsprachigen Raum gibt es dagegen wenig Neues, der österreichische Produzent David Schalko wünscht sich hier mehr Mut.



© Isabella Simon

Vor wenigen Wochen hat DWDL.de aufgezeigt, welchen Einfluss Donald Trump auf die Late-Night-Szene in den USA hat . Dort profitieren nämlich einige Protagonisten sehr spürbar durch den neuen US-Präsidenten. Dazu gehört unter anderem auch John Oliver mit seiner Show "Last Week Tonight". Im deutschsprachigen Raum sind entsprechende Formate rar gesät. Da gibt es die "heute-show" und ein paar Mal im Jahr kommt die "Anstalt". Der österreichische Produzent David Schalko (Foto rechts, "Braunschlag") wünscht sich im Interview mit DWDL.de mehr Bewegung im Bereich der Polit-Satire.





"Natürlich gibt es die 'heute-show' und auch Jan Böhmermann macht immer wieder tolle Sachen, aber da wäre wesentlich mehr möglich", sagt Schalko. "Für so ein großes Land ist es eigentlich erstaunlich, wie wenig Polit-Satire es gibt." Aber auch in Österreich beim ORF könnte es viel mehr sein, so der Produzent. "Ich finde es zum Beispiel sehr schade, dass es die 'Staatskünstler' nicht mehr gibt, das ja schon fast ein journalistisches Format war und auch viel Aufdeckungsarbeit geleistet hat."

In Österreich ist Schalko Geschäftsführer der Produktionsfirma Superfilm und damit unter anderem verantwortlich für die Late-Night-Show "Willkommen Österreich", die inzwischen seit zehn Jahren beim ORF zu sehen ist. Kritiker monieren, dass das von Dirk Stermann und Christoph Grissemann moderierte Format inzwischen sehr routiniert daherkommt. Schalko hält dagegen und sagt: "Ich glaube, dass es bei solchen Formaten vor allem darum geht, dass sie institutionell sind. 'Willkommen Österreich' ist jetzt zehn Jahre alt und nach wie vor eine wichtige Stimme in politischen Prozessen."

Allein das mache die Sendung sehr wertvoll, so Schalko. Stermann und Grissemann gelinge es immer wieder, so der Produzent, relevante Inhalte zu produzieren. "Ich bin mir sicher, dass die Einspieler über Norbert Hofer, die Grissemann gespielt hat, mitentscheidend waren für die Bundespräsidentenwahl. Für die Wahrnehmung von Norbert Hofer." Dennoch würde er auch gerne eine Polit-Satire nach dem Vorbild von John Oliver machen. Das sei aber gar nicht so leicht, weil Oliver ein Genie sei und die würden bekanntlich nicht auf der Straße liegen. "Wenn es einen John Oliver in Österreich geben würde, wäre ich der erste, der das machen würde. Ich habe ihn nur noch nicht gefunden."

Das komplette Interview mit David Schalko lesen Sie am kommenden Mittwoch, den 15. März, bei DWDL.de.