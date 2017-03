Weltenbummlerin entschuldigt sich für Entgleisung

© Screenshot ZDF

Mit ihrem Auftritt im "ZDF-Morgenmagazin" sorgte die Weltreisende Heidi Hetzer am Montag für einige Aufregung. "Die Schwarzen klauen alles", sagte sie live im Fernsehen - und unternahm jetzt den Versuch, sich zu entschuldigen.

Da staunte Moderatorin Jana Pareigis nicht schlecht: Gerade sprach die Weltenbummlerin Heidi Hetzer im "ZDF-Morgenmagazin" über ihren Oldtimer-Trip in Südafrika - über bessere Kaufhäuser und günstigere Produkte. Da platzte es plötzlich aus ihr heraus: "Wie überall gibt es Nachteile: Die klauen", sagte die 79-Jährige am Montag. "Die Schwarzen klauen. Wenn sie nur eine Jacke, eine olle Jacke im Auto liegen lassen, klauen sie die."

Inzwischen hat sich Hetzer für ihre rassistische Äußerung entschuldigt. "Es tut mir fürchterlich leid. Es war nicht so gemeint", erklärte sie in der "B.Z.". "In der Sendung habe ich ihn unreflektiert geäußert. Das war ein Fehler. Ich entschuldige mich für diese Äußerung. Wie kann ich das wieder gut machen?" Gleichzeitig versuchte sich die Weltenbummlerin aber noch an einer Rechtfertigung. "Den Satz 'die Schwarzen klauen alles' habe ich in Südafrika so oft gehört. Sogar von Schwarzen selber."

In der Vergangenheit hatte Heidi Hetzer immer wieder mit spektakulären Fahrten für Aufsehen gesorgt. Erst am Sonntag war sie nach einer mehr als zweijährigen Weltreise mit ihrem Oldtimer in Berlin angekommen. Einen Tag später folgte dann der unglückliche Auftritt im "Morgenmagazin", den die Kollegen von "Übermedien" in einem Video dokumentierten.





ZDF-Moderatorin Jana Paraigis äußerte sich inzwischen auf ihrer Facebook-Seite zu Hetzers Aussage, die "natürlich falsch" sei, weil sie schwarze Menschen "rassistisch stereotypisiert und verletzt", schrieb sie am Dienstag. "Ich hoffe, dass dieses Interview zumindest dazu führt, dass über rassistische Vorurteile diskutiert wird, die vielleicht auch Frau Hetzer dazu bewegt zu haben scheinen, persönliche Erfahrungen zu verallgemeinern."