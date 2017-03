Endemol Shine Beyond startet Aktion für NGOs

© Endemol Shine Beyond

Nichtregierungsorganisationen können sich derzeit bei einer Aktion namens "Engage The Future" bewerben. Dem Gewinner winkt die Produktion einer Social-Media-Kampagne. Hinter dem Projekt steht unter anderem Endemol Shine Beyond.

Unter dem Titel "Engage the Future" startet Endemol Shine Beyond zusammen mit der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern, der Bill & Melinda Gates Foundation dem Webvideopreis Deutschland eine Initiative, die NGOs - also Nichtregierungsorganisationen - dabei unterstützen soll, ihre Ideen für die Bekämpfung globaler Armut und sozialer Ungleichheit zu vermitteln, Aufmerksamkeit zu schaffen und junge Zielgruppen zu erreichen.

Im Fokus stehen dabei Social-Media-Plattformen. NGOs können sich derzeit für den Wettbewerb bewerben. Wer die beste Kampagnenidee gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit hat, soll am 1. Juni im Rahmen der Webvideopreis-Verleihung präsentiert werden. Über den Gewinner entscheidet zuvor eine Jury, der unter anderem die TV-Moderatoren Jan Köppen und Wolfram Kons angehören.

Die Sieger-NGO erhält von Endemol Shine Beyond die Realisation sowie die komplette Produktion und Distribution ihrer Kampagne für alle relevanten Social-Media-Plattformen. "Wir möchten unsere Kompetenz und Know-how für den guten Zweck einsetzen und Projekte unterstützen, die etwas bewegen. Das Ziel von Endemol Shine Beyond ist es, dass sich so viele junge Leute wie möglich mit globalen Themen wie Armut und Ungleichheit auseinandersetzen und selbst aktiv werden", so Michael Kollatschny, CEO von Endemol Shine Beyond, über die Aktion.