"Osmanische Ohrfeige": Viele Twitter-Accounts gehackt

ProSieben, die "Welt", UNICEF, Amnesty International, Borussia Dortmund, Klaas Heufer-Umlauf und und und - zahlreiche Twitter-Accounts von Medien, Organisationen und Prominenten sind am Mittwoch gehackt worden

Wer am Mittwochmorgen einen Blick auf Twitter warf, der dürfte erstmal gestaunt haben: Zahlreiche offizielle Accounts mit hohen Followerzahlen verbreiteten da Tweets in türkischer Sprache mit einem Hakenkreuz, Anfeindungen gegen Deutschland und die Niederlande (#Nazialmanya und #Nazihollanda). Weiter war auf türkisch zu lesen, dass es sich um eine "osmanische Ohrfeige" handle und der Hinweis auf die Abstimmung über das Präsidialsystem in der Türkei am 16. April. Dazu wurde ein Propaganda-Video auf Youtube verlinkt.

Betroffen waren etwa die Accounts von Medien wie ProSieben und der "Welt", der BVB, Prominente wie Klaas Heufer-Umlauf und Boris Becker aber auch internationale Organisationen wie UNICEF und Amnesty International. Die meisten der Tweets wurden inzwischen wieder gelöscht. Ein Statement von Twitter, wie es zu dem massenhaften Hack kommen konnte, gibt es noch nicht. Allgemein wird darauf hingewiesen, zu überprüfen, welchen Drittanbieter-Apps der Zugriff auf den eigenen Account gestattet ist und hier auszumisten. Die Macher der App "Twitter Counter" gaben via Twitter bekannt, dass deren Angebot offenbar gehackt wurde. Ob das wirklich in allen Fällen das Einfalltor war, ist aber unklar - mehrere Betroffene berichten, dass sie die App gar nicht nutzen.

We're aware that our service was hacked and have started an investigation into the matter.We've already taken measures to contain such abuse