Netflix finalisiert unfertigen Film von Orson Welles

Der bislang unveröffentlichte Film "The Other Side of the Wind" von Orson Welles schafft es doch noch in die Kinos. Netflix hat nun angekündigt, das Projekt fortführen zu wollen. Welles starb schon vor mehr als 30 Jahren.

Netflix hat überraschend angekündigt, den unfertigen Film "The Other Side of the Wind" von US-Filmregisseur Orson Welles fertigstellen zu wollen. Seit mehr 40 Jahren sind die Dreharbeiten abgeschlossen, wegen Rechtsstreitigkeiten wurde das Projekt allerdings nie fertiggestellt. 1985 starb Welles. Netflix hat nun die weltweiten Rechte an dem Werk gekauft, das vorhandene Filmmaterial soll schon in Los Angeles eingetroffen sein.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Bestrebungen, den Film doch noch fertigzustellen. Über eine Crowdfunding-Aktion wurden 2015 rund 400.000 US-Dollar eingesammelt. "The Other Side of the Wind" ist eine Satire über Hollywood, in der es um ein Comeback-Versuch eines Regisseurs geht. Mitgespielt haben unter anderem John Huston, Dennis Hopper und Peter Bogdanovich. Von diesen lebt nur noch der Letztgenannte.

Orson Welles selbst soll 40 bis 50 Minuten des Films selbst geschnitten haben. Netflix will sich nun an persönlichen Notizen des Filmregisseurs orientieren. Als Produzent ist Frank Marshall mit an Bord, er war schon während der Dreharbeiten zwischen 1970 und 1976 an dem Projekt beteiligt. Neben dem finalen Schnitt fehlt auch noch die komplette Filmmusik. Netflix-Programmchef Ted Sarandos hat zudem angekündigt, dass der Film nicht nur auf der SVoD-Plattform erscheinen wird, sondern auch im Kino.