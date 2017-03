UFA Fiction verfilmt Leben von Guido Westerwelle

© ARD

Im vergangenen Jahr ist der frühere Außenminister und FDP-Politiker Guido Westerwelle gestorben. Kurz vor seinem Tod hat er zusammen mit dem Journalisten Dominik Wichmann das Buch "Zwischen zwei Leben" geschrieben. Nun will UFA Fiction das verfilmen.

Vor ziemlich genau einem Jahr ist Guido Westerwelle gestorben. Am 18. März 2016 erlag er den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung. Kurz vor seinem Tod hatte Westerwelle zusammen mit dem ehemaligen Chefredakteur des "Stern", Dominik Wichmann, das Buch "Zwischen zwei Leben" veröffentlicht, in dem er von seiner Krankheit berichtete. Nun soll das Buch verfilmt werden, das berichtet die Wochenzeitung "Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe.

Demnach hat sich UFA Fiction die Verfilmungsrechte an dem Buch gesichert. Westerwelle war langjähriger Vorsitzender der FDP sowie zwischen 2009 und 2013 Außenminister und bis zum Mai 2011 auch Vizekanzler. "Gerade weil es ein Buch über die Liebe, die Zuversicht und den Lebenswillen eines Menschen im Angesicht seines drohenden Todes ist, freue ich mich sehr über den Mut der UFA, sich dieses so komplexen Themas anzunehmen", sagt Dominik Wichmann.