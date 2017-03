ARD verschiebt Nonnen in die wärmeren Monate

© ARD/Barabara Bauriedl

Statt wie sonst üblich zu Jahresbeginn, wenn die TV-Nutzung besonders hoch ist, darf die einst meistgesehene deutsche Serie "Um Himmels Willen" in diesem Jahr erst ab Mai ran - und läuft damit bis in die Sommermonate.

Wer sich schon die ganze Zeit fragt, ob die ARD eigentlich Bürgermeister Wöller und die Nonnen vergessen hat: Nein. Das Erste lässt sich in diesem Jahr nur ungewöhnlich viel Zeit mit der neuen Staffel von "Um Himmels Willen". Während die lange Zeit meistgesehene deutsche Serie, die inzwischen vom "Bergdoktor" abgehängt wurde, in der Vergangenheit in der Regel noch im Januar oder Februar startete, geht es diesmal erst im Mai los.

13 neue Folgen werden ab dem 2. Mai dienstags um 20:15 Uhr zu sehen sein - damit findet sich die mittlerweile 16. Staffel der Serie nun also plötzlich zumindest teilweise im Sommerprogramm wieder. Damit dürfte es nicht ganz einfach werden, die in den vergangenen Jahren zwar gesunkene, aber noch immer sehr hohe Reichweite von im vergangenen Jahr im Schnitt 5,6 Millionen Zuschauern zu halten.

Die Geschichte der neuen Staffel liest sich unterdessen altbekannt: Bürgermeister Wöller will diesmal ein Spielcasino in seine Gemeinde holen. Der einzig geeignete Standort scheint dabei mal wieder das Kloster Kaltenthal zu sein - auch wenn Wöller gerade hoch und heilig versprochen hat, nie wieder einen Machtkampf mit Schwester Hanan und ihrem Orden anzufangen.