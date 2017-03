Wincent Weiss wird nächstes RTL-II-Testimonial

© RTL II

Nachdem zuletzt DJ Ötzi in Werbetrennern und Trailern von RTL II zu sehen und zu hören war, setzt man in den nächsten Monaten nun auf einen Nachwuchs-Künstler: Neues Testimonial ist nun Wincent Weiss.

Erst vor rund einem Monat hatte RTL II DJ Ötzi als Testimonial für Werbetrenner und Imagetrailer vorgestellt, nun steht schon der nächste Musiker vor der Tür: Ab Donnerstag wird drei Monate lang Wincent Weiss zu sehen und zu hören sein - rund um das Veröffentlichungsdatums eines ersten Albums "Irgendwas gegen Stille" im April. In Imagetrailern und Werbetrennern performt er seinen aktuellen Song "Feuerwerk" vor einer Projektionsfläche, auf der emotionale Ausschnitte aus Sendungen wie "Die Reimanns", "Grip" und "Die Geissens" zu sehen sind. Die Projektionen sind dabei in den CI-Farben des Senders monochrom eingefärbt. RTL II arbeitet hierfür erneut mit der Universal Music Group zusammen.

Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation RTL II: "Wincent Weiss ist in Deutschland einer der vielversprechendsten Nachwuchskünstler und wir sind froh, dass er RTL II in den nächsten Monaten begleitet. Sein emotionaler Song ‚Feuerwerk‘ verbindet sich fließend mit unseren Formaten und unserer CI – so entstehen in den Werbepausen Gänsehautmomente." Andreas Daermann, Senior Director Marketing, Universal Music Vertigo/Capitol: "Schon jetzt kann man Wincent Weiss als Pop-Phänomen bezeichnen. Neben seinem Gesang auf der Coverversion von Elifs ‚Unter meiner Haut‘ war ‚Musik sein‘ ein beeindruckender Karriere-Start. Die jetzige Kooperation mit RTL II zur aktuellen Single ‚Feuerwerk‘ und zu Wincents Debütalbum ‚Irgendwas gegen die Stille‘ ist der perfekte Boden für einen nachhaltigen Erfolg."