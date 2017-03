"Lizzie Borden": RTL Crime zeigt Film und Serie

© Sony Pictures Television Inc.

Im Mai zeigt RTL Crime zunächst den Film "Lizzie Borden nahm 'ne Axt", danach beginnt der Sender mit der Ausstrahlung der Serie "Lizzie Borden - Kills!". Beide Produktionen liefen zwischen 2014 und 2015 in den USA beim Sender Lifetime.

RTL Crime nimmt sich der filmischen Adaptionen des Lebens von Lizzie Borden an. Am 12. Mai zeigt der Sender zur besten Sendezeit zunächst den Film "Lizzie Borden nahm ‘ne Axt". Eine Woche später beginnt RTL Crime ebenfalls ab 20:15 Uhr mit der Ausstrahlung der achtteiligen Serie "Lizzie Borden - Kills!", diese basiert auf dem Film. Im Original heißt die Serie "The Lizzie Borden Chronicles". Sowohl Film als auch Serie sind in den USA beim Sender Lifetime zu sehen gewesen.

Und darum geht es beim Fall Lizzie Borden: Im Jahr 1892 wurde Lizzie Borden verdächtigt, ihren Vater und ihre Stiefmutter auf brutalste Weise ermordet zu haben. Trotz erdrückender Beweislast wurde die damals 32-Jährige freigesprochen. Auch über 100 Jahre später ist noch unklar, was sich damals tatsächlich ereignet hat. Der grausame und bis heute ungelöste Mord an Andrew und Abby Borden ging als einer der rätselhaftesten Fälle in die Kriminalgeschichte ein.

In dem Film geht es vor allem um die Zeit vor dem Prozess und die Gerichtsverhandlung selbst. Die Serie beschäftigt sich eher mit der Zeit nach dem umstrittenen Freispruch. In der Hauptrolle als Lizzie Borden ist Christina Ricci ("Sleepy Hollow") zu sehen. Weitere Rollen übernehmen Clea DuVall ("Argo") und Cole Hauser ("Good Will Hunting").