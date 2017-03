Eurosport präsentiert Markenauftritt für Olympia 2018

© Discovery

Die Vorbereitungen auf die erste Übertragung der Olympischen Spiele bei Eurosport laufen. Knapp ein Jahr vor Beginn der Wettkämpfe in PyeongChang hat Discovery nun Logo und Markenauftritt des Senders für PyeongChang 2018 enthüllt.

Nachdem sich Eurosport bereits seit Jahresbeginn mit den Olympischen Ringen als Olympia-Heimat zu positionieren versucht, hat der Sender jetzt das Logo und den Markenauftritt für PyeoungChang 2018 enthüllt - und der fällt erst mal ziemlich opulent aus. Über die drei Einzel-Logos - mit Ringen, Eurosport-Logo und PyeongChang-Schriftzug - ragt nämlich auch noch eine Berg-Silhouette. Der Hintergrund, den es in verschiedenen Variationen geben wird, ist bogenförmig und soll die Form der Olympischen Ringe widerspiegeln.

Darüber hinaus sollen die knalligen Farben als Ausdruck des K-Pop, also der koreanischen Pop-Kultur, verstanden werden, wie der Sender ausführt. "Wenn man an Olympia denkt, soll einem gleichzeitig auch Eurosport als neue Heimat der Olympischen Spiele in den Kopf kommen - dieses Ziel wollen wir als starker Partner des größten Sportereignisses der Welt erreichen", so Eurosport-CEO Peter Hutton. "Das neue Markenbild repräsentiert den südkoreanischen Spirit und wir hoffen, dass unsere Fans es sofort als Markenzeichen unserer PyeongChang 2018 Inhalte wahrnehmen."

Zugleich betonte Hutton, knapp ein Jahr vor Beginn der Olympischen Winterspiele mit den Vorbereitungen "sehr gut" voranzukommen. "Wir wollen ein komplett neues Angebot kreieren und den Fans die Möglichkeit geben, dass sie jeden nationalen Athleten, jede Sportart und jeden Moment, der ihnen wichtig ist, verfolgen können. Dafür sehen wir uns perfekt positioniert, schließlich haben wir bereits jetzt zwei Drittel der olympischen Sportarten auf unseren Bildschirmen und widmen dem olympischen Sport mehr als die Hälfte unseres Programms."

Vor knapp zwei Jahren hatte sich Discovery Communications die Übertragungsrechte für 50 Länder und Gebiete in Europa für den Zeitraum von 2018 bis 2024 gesichert. In Deutschland wird Eurosport die Olympischen Spiele fortan exklusiv übertragen, nachdem sich Discovery mit ARD und ZDF nicht auf eine Sublizenzierung einigen konnte.