Zweite "Armans Geheimnis"-Staffel erneut an Ostern

Zwei Jahre nach der ersten Staffel zeigt Das Erste an Ostern neue Folgen seiner Jugend-Mysteryserie "Armans Geheimnis". Wie schon bei der ersten Staffel, werden auch dieses Mal alle Folgen zeitgleich online gestellt.

Die zweite Staffel der Jugend-Mysteryserie "Armans Geheimnis" schafft es schon bald ins Fernsehen. Wie schon bei der ersten Staffel, setzt Das Erste auch jetzt auf eine Ausstrahlung zu Ostern. Die 13 neuen Folgen werden zwischen Karfreitag, dem 14. April, und Ostermontag, dem 17. April, zu sehen sein. Das Erste zeigt die neuen Episoden jeweils ab 08:40 Uhr. Wer nicht so früh aufstehen will, kann die neuen Folgen auch online sehen, die gesamte Staffel wird zum Start auch auf der Webseite der Serie zum Abruf bereitstehen. Die erste Staffel der ARD/WDR-Produktion wiederholt Das Erste ab dem 25. März immer samstags und sonntags - ebenfalls in der Früh.

Und darum geht es in der zweiten Staffel der Serie: Eine geheimnisvolle Macht hat die eingeschworene Clique auseinandergerissen. Während Patrizia (Luise Befort) und Nils (Tom Gramenz) sich in der Stadt auf die Suche nach Charlie und Tarik (Kaan Sahan) machen, sind die beiden längst auf dem Pferdehof der Familie Liliental. Dort, in der magischen Welt von Namra, warten nicht nur die beiden "Neuen", Dimitri (Matti Schmidt-Schaller) und Jenny (Amina Merai), auf sie, sondern auch eine dunkle Bedrohung.

Mick (Gil Ofarim) möchte die vier Jugendlichen so schnell wie möglich aus Namra wegbringen, doch das Tor zur Menschenwelt ist verschlossen. Charlie kann nicht länger tatenlos herumsitzen und beschließt gemeinsam mit Tarik, das Orakel (Joyce Ilg) zu befragen. Doch schlau werden sie aus dessen rätselhaften Antworten nicht. Da keimt in Mick ein schrecklicher Verdacht auf, wer wirklich hinter dem zerstörerischen Schattenzauber stecken könnte.