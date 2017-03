"Bild"-Streit: Kachelmann-Fotos waren teilweise zulässig

© Heyne

Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit in der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Fotos auseinandergesetzt, die den Wettermoderator Jörg Kachelmann zeigen. Zumindest zum Teil war deren Abdruck zulässig. Zwei Motive bleiben verboten.

Der Streit um Fotos, die Jörg Kachelmann auf offener Straße zeigen, hat das Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Nachdem der frühere ARD-Wettermoderator von einem Kölner Gericht uneingeschränkt Recht bekam, hoben die Karlsruher Richter jetzt das Veröffentlichungsverbot für ein Foto auf, auf dem Kachelmann auf Weg zur Kanzlei seiner Verteidigerin zu sehen ist. Der inzwischen freigesprochene Meteorologe war zum damaligen Zeitpunkt wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung angeklagt. Veröffentlicht wurden die Bilder seinerzeit von der "Bild"-Zeitung.

Gegen die Veröffentlichung war nichts einzuwenden, erklärte jetzt das Bundesverfassungsgericht, wodurch Springer also einen Teilsieg errungen hat. "Die Gerichte berücksichtigen nicht ausreichend das Gewicht der Pressefreiheit aufgrund des großen öffentlichen Informationsinteresses", heißt es in dem Urteil. "Der Kläger durfte nicht die berechtigte Erwartung haben, nicht in den Medien abgebildet zu werden, etwa weil er in Begleitung seiner Verteidigerin abgebildet wurde. Auch hat er sich nicht in einer durch räumliche Privatheit geprägten Situation befunden, sondern in einem öffentlichen Bereich, in dem er aufgrund der Gesamtumstände damit rechnen musste, dass er dort wahrgenommen wird."

Im Falle weiterer Fotos, die Kachelmann im Inneren der Kanzlei zeigen, urteilten die Richter dagegen anders. Wörtlich steht in der Begründung: "Das Gewicht der mit der Abbildung verbundenen Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts ist erhöht, weil sich der Abgebildete in einer durch räumliche Privatheit geprägten Situation in einem vom öffentlichen Raum nur eingeschränkt einsehbaren Innenhof befand. In dieser Situation, in der sich der Abgebildete im Vorfeld des Prozesses auf privates Gelände zurückgezogen hatte, durfte er die berechtigte Erwartung haben, nicht in den Medien abgebildet zu werden."