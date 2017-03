Neue Staffel: Jan Köppen mag nun auch die 2000er

© RTL/Stefan Gregorowius

Unter dem arg denglisch geratenenen Titel "I like die 2000er" lässt RTL seinen Moderator Jan Köppen demnächst wieder auf ein Jahrzehnt zurückblicken. Bei der neuen Staffel setzt der Sender erstmals auf zweistündige Ausgaben.

Nach den 80ern und 90ern kommen jetzt konsequenterweise die 2000er: Ab Ende April wird Jan Köppen für RTL wieder auf ein ganzes Jahrzehnt zurückblicken. Diesmal verheddert sich der Kölner Sender allerdings in einem eher unschönen Denglisch: Hörten die beiden vorigen Staffeln noch auf die Namen "I like the 80's" und "I like the 90's", so heißt das Format nun "I like die 2000er".

Geplant sind zunächst drei Folgen, die ab dem 26. April jeweils mittwochs um 20:15 Uhr laufen - anders als zuletzt setzt RTL diesmal übrigens auf zweistündige Ausgaben. "I like die 2000er" soll noch einmal die größten Skandale, die emotionalsten Geschichten, die spektakulärsten Erfindungen und die lustigsten TV-Momente Revue passieren lassen, verspricht der Sender im Vorfeld. Produziert wird das Format wieder von infoNetwork.



Auf TV-Comebacks von Formaten aus den 2000ern hofft Jan Köppen indes nicht. "Bitte keine TV-Show oder Serien-Revivals", sagt der Moderator. "Es macht Sinn, dass Serien, Filme oder Shows zu einer gewissen Zeit einen gewissen Erfolg hatten. Aus meiner Sicht werten Remakes nichts auf und entstehen am Ende meistens doch nur aus wirtschaftlichem Interesse. Daher kann das alles dort bleiben wo es war - in den 2000ern. Denn da war es gut."