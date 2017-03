Laura Wontorra früher bei RTL zu sehen als geplant

© Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Weil RTL Ende März sowohl die Formel 1 als auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Programm hat und Florian König zu Vettel & Co. nach Melbourne geschickt wird, kommt Laura Wontorra bei den Kölnern früher zum Einsatz als geplant.

Kurz vor Weihnachten ist bekannt geworden, dass Laura Wontorra ab dem kommenden Sommer für RTL vor der Kamera stehen wird. Nun feiert die Moderatorin aber schon deutlich früher ihren Einstand beim Sender: Wontorra wird bereits am 26. März das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Aserbaidschan moderieren. Darauf habe man sich mit Sport1, Wontorras bisherigem Arbeitgeber, geeinigt, bestätigt RTL-Sportchef Manfred Loppe der "Sport Bild".

Grund für den Frühstart von Wontorra bei RTL ist, dass an dem Wochenende auch die Formel 1 in ihre neue Saison startet. Und weil es aufgrund zahlreicher Regeländerungen eine spannende Saison zu werden scheint, und der Auftakt ohnehin eine gewisse Wichtigkeit besitzt, schickt RTL Florian König lieber nach Melbourne. "Angesichts der vielen Neuerungen in der Formel 1 versteht es sich von selbst, dass Florian König zum Auftakt einer spektakulären Rennsaison als Moderator an der Strecke in Melbourne gesetzt ist", sagt Loppe.

Wontorra wird dann beim WM-Qualispiel mit RTL-Experte Jens Lehmann vor der Kamera stehen und auch Bundestrainer Joachim Löw befragen. "Seitdem der Wunsch geboren war, diesen Job auszuüben, war es ein beruflicher Traum, ein Länderspiel der Nationalmannschaft zu moderieren. Dass ich bereits mit 28 die Möglichkeit bekomme, bedeutet mir sehr viel", sagt Wontorra gegenüber der "Sport Bild". Am 29. April wird Wontorra dann noch einmal bei RTL zu sehen sein: Dann moderiert sie nämlich den WM-Boxkampf zwischen Anthony Joshua und Wladimir Klitschko in London.

Ende Juni startet sie dann mit ihrer regulären Arbeit. Zusammen mit Thomas Wagner, den RTL von Sky geholt hat, präsentiert Wontorra ab der neuen Saison eine neue Bundesliga-Show bei RTL Nitro (DWDL.de berichtete). Der Männersender hatte sich überraschend die Rechte für die Montags-Zusammenfassungen aller Bundesliga-Spiele gesichert.