Imke Runde wechselt von Seapoint zu Constantin

© Constantin Entertainment

Imke Runde, ausgewiesene Expertin im Bereich der Scripted Reality, wechselt in der kommenden Woche zu Constantin Entertainment zurück. Sie war schon bis 2006 für das Unternehmen tätig, zuletzt arbeitete sie für Seapoint.

Imke Runde wechselt mit Beginn der kommenden Woche als Executive Producerin zu Constantin Entertainment. Sie wird vom Standort Köln aus Formate insbesondere aus den Bereichen Scripted Reality, Fiction Light und Factual verantworten und berichtet direkt an die Geschäftsführer Otto Steiner und Jochen Köstler.

Runde war schon von 2002 bis 2006 für Constantin Entertainment tätig, ehe sie zu Filmpool wechselte, wo sie maßgeblich Entwicklung und Produktion von Formaten wie "Richterin Barbara Salesch", "Staatsanwalt Posch ermittelt" oder "Verklag mich doch" verantwortete. Im Mai 2014 wechselte sie zur Produktionsfirma Seapoint, um dort den Bereich Scripted Reality und Fiction Light aufzubauen.

Otto Steiner und Jochen Köstler: "Constantin Entertainment steht neben den Genres Show, Comedy und Factual vor allem auch für die Produktion täglicher Programme. In diesem Bereich wollen wir uns gezielt verstärken und in neue Programme investieren. Mit dem Engagement von Imke Runde vervollständigen wir die Struktur unserer Executive Producer, mit der wir den Sendern kreative und innovative Ideen, speziell auch für die Daytime und Access Primetime, anbieten werden. Wir stärken damit auch unsere Aktivitäten am Standort Köln, der ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie ist."