Künftig eigene Mobile-Versionen von Netflix-Serien?

© Netflix

Bei Netflix denkt man darüber nach, von seinen eigenen Serien und Filmen künftig spezielle Schnittfassungen für die mobile Nutzung und damit für kleinere Bildschirme zu produzieren. Noch handelt es sich aber um Gedankenspiele.

Seit der weltweiten Expansion von Netflix in über 190 Länder findet die überweigende Nutzung auf mobilen Endgeräten, also Smartphones oder Tablets, statt. Dies sagte Neil Hunt, Chief Product Officer bei Netflix bei einer Veranstaltung in San Francisco. Vor diesem Hintergrund spielt man bei Netflix mit dem Gedanken, künftig spezielle Mobile-Versionen seiner Filme und Serien zu produzieren und anzubieten, wird Hunt von mehreren US-Medien zitiert.

Es sei zumindest nicht unvorstellbar, dass man künftig neben der Master-Version für den großen Bildschirm eine andere Schnittfassung für die mobile Nutzung anbiete. Noch handelt es sich aber nur um Überlegungen, mit denen man sich in den nächsten paar Jahren beschäftigen wolle.

Hintergrund ist, dass manche Szenen aus Filmen und Serien auf einem kleinen Bildschirm schlechter zu erkennen sind und dadurch anders wirken als beispielsweise vor dem großen Flachbildschirm im Wohnzimmer. Dies könnte man womöglich mit anderen Schnitten oder anderen Kameraeinstellungen auffangen, so zumindest die Überlegung.