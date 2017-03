Harald Glööckler steigt bei "Curvy Supermodel" aus

© RTL II

RTL II muss sich für die zweite Staffel seiner Castingshow "Curvy Supermodel" ein neues Jury-Mitglied suchen. Harald Glööckler wird künftig nämlich nicht mehr Teil der Sendung sein. Stattdessen wird bereits an einem neuen Format gearbeitet.

Nach nur einer Staffel hat Harald Glööckler von "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." schon wieder genug. Der Modezar hat angekündigt, bei der Produktion der neuen Folgen nicht mehr in der Jury zu wollen. "Ich bin aus zeitlichen Gründen leider kein Jurymitglied der zweiten Staffel von 'Curvy Supermodel', sondern drehe derzeit ein neues TV-Format für RTL II, auf das ich mich sehr freue", ließ Glööckler am Donnerstag verlauten.





Die neue Sendung, zu der der Sender bislang noch keine Details genannt hat, werde schon bald zu sehen sein und liege ihm sehr am Herzen. "Da ich mich voll und ganz darauf konzentrieren möchte und neben all meinen vielen anderen beruflichen Verpflichtungen zeitlich keine zwei TV-Formate stemmen kann, werde ich nicht mehr Teil der Jury von 'Curvy Supermodel' sein. Ich wünsche den Kollegen viel Erfolg für die zweite Staffel"; so Glööckler weiter.

Erst vor wenigen Wochen hatte RTL II angekündigt, sein von Tresor TV produziertes Casting-Format in die zweite Staffel zu schicken. Neben Harald Glööckler waren in der ersten Staffel auch die "Let's dance"-Jurorin Motsi Mabuse, Curvy Model Angelina Kirsch und Modelagent Ted Linow Teil der Jury. Wer den frei gewordenen Platz einnehmen wird, ist noch nicht bekannt.

"Curvy Supermodel" war im Herbst bei RTL II gestartet und konnte nach anfangs guten Quoten zuletzt allenfalls durchwachsene Zuschauerzahlen einfahren.