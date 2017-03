DMAX holt Reality mit Shatner & Co. nach Deutschland

© NBC

Vier Altstars wollen es nochmal wissen: DMAX hat sich die US-Reality "Besser spät als nie" gesichert, in der William Shatner und weitere Legenden auf einem kuriosen Trip nach Asien begleitet werden. In den USA sorgte das Format für gute Quoten.

Während sich im vorigen Jahr bei Tele 5 vier deutsche Gameshow-Veteranen um Jörg Draeger auf den Jakobsweg begaben, gab's in den USA mit "Better Late Than Never" ein ganz ähnliches Format zu sehen. Das schafft nun auch den Weg nach Deutschland: DMAX hat angekündigt, die Sendung unter dem Titel "Besser spät als nie" ab dem 4. Mai jeweils donnerstags um 21:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zeigen zu wollen. Zunächst wird es vier Folgen zu sehen geben.

In der Sendung begeben sich die Alt-Stars William Shatner ("Star Trek"), Ex-Schwergewichts-Boxweltmeister George Foreman, Henry Winkler ("Arrested Development") und Football-Legende Terry Bradshaw gemeinsam auf ein Abenteuer. Zusammen mit einem Kamerateam wagt sich das Quartett auf einen skurrilen Trip in das ferne Asien, wo sie herausfinden wollen, wie viel Lebens- und Partylust noch in ihnen steckt.

Als "Mädchen für alles" steht den älteren Herren der junge Jeff Dye zur Seite. Produziert wurde "Besser spät als nie" von NBC Universal. Mit im Schnitt mehr als sieben Millionen Zuschauern pro Folge war die erste Staffel der Reality für NBC im vorigen Jahr ein schöner Erfolg.