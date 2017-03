Filmpool-Pressesprecher bekommt weitere Aufgaben

© DWDL © Menne/Filmpool

Seit 14 Jahren an Bord, ist Felix Wesseler inzwischen ein echtes Urgestein bei der Produktionsfirma Filmpool Entertainment. Nun wird sein Aufgabenbereich erweitert: Dafür hat Filmpool eigens die Stelle des Director of Operations geschaffen.

Felix Wesseler ist bei Filmpool Entertainment zum Director of Operations aufgestiegen. Neben seinen bisherigen Verantwortungsbereichen Business Development und Kommunikation berichten fortan auch die Casting- & Locationabteilung sowie die Personalabteilung an ihn. In Sachen HR soll Wesseler zunächst das Thema Mitarbeiterentwicklung mit der Personalabteilung vorantreiben, im Casting wird er nach Angaben der Geschäftsführung mit dem Team die Auswertungs- und Optimierungsmöglichkeiten von CastBase erarbeiten.

Wesseler ist bereits seit 2003 als Pressesprecher bei Filmpool tätig, von 2009 bis 2012 arbeitete er als Business Development Manager und Flying Producer sowie bis 2013 zusätzlich als Head of HR. Dabei baute er etwa den internationalen Formatvertrieb mit Lizensierungen in rund 20 Länder und das Fortbildungsprogramm Filmpool Academy auf. Ab 2013 leitete er die Bereiche Business Development und Communications, nun stehen also weitere Aufgaben bevor.