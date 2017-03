Sky bestätigt Calmund als neuen Fußball-Experten

© S. Pick

Ab der kommenden Saison wird Reiner Calmund bei Sky regelmäßig als Experte zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender hat den 68-Jährigen für die Bundesliga-Übertragungen verpflichtet, ließ aber offen, ob er auch der Topspiel-Riege angehören wird.

Die Spatzen pfiffen es bereits vor Weihnachten von den Dächern, doch erst jetzt hat Sky die Personalie auch offiziell gemacht: Von der kommenden Saison an wird Reiner Calmund dem Team der Sky-Experten angehören. Bei dem Pay-TV-Sender soll der 68-Jährige vor allem im Rahmen der Bundesliga-Berichterstattung zum Einsatz kommen - ob er damit auch als Nachfolger von Heribert Bruchhagen der Experten-Runde bei Topspielen angehören wird, wie die "SportBild" schon vor Wochen spekulierte, ist allerdings offen.

Burkhard Weber, Sky-Sportchef Live-Sport, zeigte sich zufrieden mit dem prominenten Neuzugang. "Endlich hat es geklappt, Reiner Calmund für unser Sky-Expertenteam zu gewinnen", sagte er. "Er ist im deutschen und internationalen Fußball noch immer bestens vernetzt und davon werden unserer Zuschauer in unserer Berichterstattung sehr profitieren. Reiner Calmund hat nicht nur Bayer Leverkusen, sondern den gesamten deutschen Fußball maßgeblich mitgeprägt. Auf diesen Erfahrungsschatz und vor allem auf seine bekannte Meinungsstärke dürfen wir alle uns in Zukunft freuen."

Calmund selbst freut sich bereits darauf, das zu tun, was er am besten kann: "Ich kann einfach nicht aufhören, über Fußball zu sprechen. Ob als Manager oder in den vergangenen Jahren in beratender Tätigkeit: Meine Begeisterung für diesen Sport ist ungebrochen. Ich bin ein Fan dieser Liga. Diese Leidenschaft und meine Erfahrung in meiner neuen Rolle als Sky Experte mit den Zuschauern zu teilen, ist eine großartige Aufgabe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen."

Die nötigen Fachkenntnisse für die Arbeit vor der Kamera bringt Calmund freilich mit: Nach seiner langjährigen Tätigkeit als Manager von Bayer Leverkusen war er nämlich nicht nur als Dauer-Juror bei "Grill den Henssler" zu sehen, sondern auch als Experte in diversen Sport-Sendungen wie dem "Doppelpass" bei Sport1 und "Sky90". Während der Fußball-WM 2010 war er zudem für RTL im Einsatz.