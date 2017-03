Nach "Raw"-Wechsel: Tele 5 holt sich Wrestling-Ersatz

© Tele 5

Auch wenn Tele 5 die "Raw"-Rechte an ProSieben Maxx abgeben wird, bleubt der Sender in Zukunft keine gänzlich Wrestling-freie Zone. Nachschub steht schon bereit: Ab Mai zeigt Tele 5 nämlich die erste Staffel von "Lucha Underground".

Ende des Monats wird Tele 5 zum letzten Mal die erfolgreiche Wrestlingshow "Raw" ausstrahlen, weil der Konkurrent ProSieben Maxx fortan die Rechte daran hält. Doch ganz auf Wrestling will Tele 5 auch in Zukunft nicht verzichten. Wie der Sender jetzt bestätigte, nimmt er ab dem 1. Mai die Wrestling-Serie "Lucha Underground" ins Programm, hinter der der Regisseur Robert Rodriguez ("From Dusk Till Dawn") steht.

Rodriguez hatte vor wenigen Jahren den US-Fernsehsender El Rey Network gegründet, der sich vornehmlich an Latinos richtet. Dort befindet sich "Lucha Underground" seit Oktober 2014 im Programm. Hierzulande liefen die ersten Folgen der Wrestlingshow bereits beim Pay-TV-Sender TNT Serie. Auf welchem Sendeplatz Tele 5 das Format zeigen wird, dürfte in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.

Tele-5-Chef Kai Blasberg freut sich jedenfalls darüber, einen "Raw"-Ersatz gefunden zu haben. "Wie ich höre, ist das großartiger als alles, was wir an Sports Entertainment je hatten. Pures Tele 5. Das ist kein Wrestling, das ist Lucha." Und doch bleibt freilich abzuwarten, ob sich die deutschen Wrestling-Fans auch damit anfreunden können. Aus Quotensicht liegt die Latte jedenfalls hoch: Erst am Donnerstag verzeichnete der Sender mit "Raw" starke 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.