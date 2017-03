Ex-UFA-Serial-Drama-Chef heuert bei ndF an

© ndF

Der Soap-Spezialist Rainer Wemcken, der Ende letzten Jahres nach 20 Jahren UFA Serial Drama verlassen hatte, hat eine neue berufliche Heimat: Künftig ist er als freier Produzent für die ndF: neue deutsche Filmgesellschaft tätig.

20 Jahre lang stand Rainer Wemcken an der Spitze von UFA Serial Drama (bzw. dem Vorläufer GrundyUFA) und verantwortete in dieser Zeit tägliche Serien wie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" oder "Verbotene Liebe". Zum Ende des vergangenen Jahres nahm er dort seinen Hut. Nun heuert er als freier Produzent bei der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft an.

"Nach meiner 20-jährigen Tätigkeit bei der UFA habe ich große Lust, neue Herausforderungen anzunehmen", erklärt Wemcken. Bei ndF spricht man von einem "Glücksgriff": "Er passt sowohl fachlich als auch menschlich ideal ins Team und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!", so Eric Welbers, neben Matthias Walter einer der beiden Geschäftsführer der Produktionsfirma.

Die Produktionsfirma ndF produziert aktuell "Morden im Norden", "Alles Klara", "Um Himmels Willen", "Die Bergretter" und "Der Bergdoktor", in der Vergangenheit zeichnete man auch schon für Serien wie "Das Erbe der Guldenburgs" und "Freunde fürs Leben" verantwortlich.