Leischik begibt sich nach Ostern wieder auf die Suche

© Sat.1/Tim Biggs

Sat.1 hat für Ende April neue Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in Aussicht gestellt. Zudem schraubt der Sender eilig am Programm - und zieht die Wiederholungen von "Genial daneben" auf einen früheren Sendeplatz.

Nach Ostern gibt es in Sat.1 ein Wiedersehen mit Julia Leischik. Die Moderatorin wird ab dem 23. April in neuen Folgen ihrer erfolgreichen Doku-Reihe "Bitte melde dich" zu sehen sein, hinter der die Produktionsfirma Endemol Shine Germany steht. Sat.1 strahlt das Format auf dem bewährten Sendeplatz sonntags um 18:55 Uhr aus. Am selben Tag startet in der Primetime übrigens auch die neue Familienshow "Little Big Stars" mit Thomas Gottschalk, die es zum Auftakt unter anderem mit einem "Tatort" aus Österreich und der Free-TV-Premiere von "50 Shades of Grey" aufnehmen muss.

Im Anschluss an die neue Gottschalk-Show wiederholt Sat.1 um 22:15 Uhr übrigens die gerade mit beachtlichem Erfolg am Freitagabend gestartete Panelshow "Genial daneben". Mit den Quoten ist man in Unterföhring offenkundig so zufrieden, dass die Wiederholungen der Neuauflage schon von dieser Woche an früher laufen als geplant. Schon am kommenden Sonntag tauscht "Genial daneben" daher den Aufguss-Sendeplatz mit den Wiederholungen zweier Sketch-Comedys und ist somit um 22:15 Uhr direkt nach "The Voice Kids" zu sehen. Freitags bleibt indes alles wie gehabt.

Am Sonntag, den 2. April steht unterdessen um 20:15 Uhr das Finale von "The Biggest Loser" an, für das Sat.1 zuletzt stets einen Sendeplatz am Mittwochabend freigeräumt hatte - nun muss sich die Abspeckshow also erstmals gegen den "Tatort" beweisen.