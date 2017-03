One demnächst mit vielen Serien-Highlights

© One

Der ARD-Spartensender One kann in den kommenden Wochen und Monaten mit einigen neuen Serien aufwarten. Darunter zählen unter anderem eine hochgelobte Serie aus Österreich, ein "Doctor Who"-Spin-Off sowie "Agatha Christie".

Während ZDFneo derzeit von Rekord zu Rekord eilt, tut sich der ARD-Sender One in der öffentlichen Wahrnehmung noch sehr viel schwerer. Um das zu ändern, hat man nun einige neue Fiction-Highlights angekündigt. Bereits bekannt war, dass die österreichische Serie "Altes Geld" ab dem 29. März beim Sender zu sehen sein wird. Die hochgelobte Dramaserie stammt von David Schalko, der die Serie gegenüber DWDL.de als "untypisch und eigenwillig" bezeichnete. Schalko: "Das pendelt zwischen Arthouse und Mainstream und ist daher kein klassisches Programm für den Hauptabend." One zeigt "Altes Geld" dennoch recht prominent immer mittwochs ab 21:50 Uhr in Doppelfolgen.

Auch eher ungewöhnlich ist das "Doctor Who"-Spin-Off "Class", das ab dem 4. April bei One zu sehen sein wird. In der achtteiligen Science-Fiction-Serie müssen vier Schüler das Ende der Welt verhindern. Am gleichen Tag startet One zudem mit der Ausstrahlung sämtlicher "Doctor Who"-Folgen nach dem Reboot 2005. Etwas früher, ab dem 24. März nämlich, läuft beim Sender "Love Nina", eine Adaption eines britischen Bestsellers. In der Dramedy heuert das 20-jährige Kindermädchen Landei Nina in einem Londoner Künstlerhaushalt an.

Ab dem 20. April zeigt One zudem die britische Comedyserie "The Job Lot - Das Jobcenter", in der die unterschiedlichen Charaktere eines kleinstädtischen Jobcenters bei der Bearbeitung ihrer Fälle für aberwitzige Situationen sorgen. Ab dem 26. April zeigt One das kanadische Comedy-Drama "Sensitive Skin" als Deutschlandpremiere. "Sex and the City"-Darstellerin Kim Cattrell spielt hier Davina Jackson, die sich mitten in einer Midlife-Crisis befindet. Zudem hat One angekündigt, auch die 18 in sich geschlossenen Episoden von "Agatha Christie - Mörderische Spiele" zu zeigen - diese Serie soll immer mittwochs zur besten Sendezeit zu sehen sein, einen genauen Sendetermin gibt es aber noch nicht.