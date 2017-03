Kerssenbrock erneut NDR-Verwaltungsratschefin

© DWDL © NDR/Marcus Krüger

Der NDR-Verwaltungsrat hat mit Dagmar Gräfin Kerssenbrock eine neue alte Vorsitzende, das Gremium hat sie in der jüngsten Sitzung gewählt. Vor einigen Jahren war Kerssenbrock schon einmal in dieser Position tätig. Außerdem stimmte das Gremium einigen Personalien zu.

Beim NDR-Verwaltungsrat ändern sich in den kommenden 15 Monaten nicht sonderlich viel: Das Aufsichtsgremium hat Dagmar Gräfin Kerssenbrock zur neuen Vorsitzenden gewählt, ab dem 19. März wird sie diese Funktion übernehmen. Bislang war sie normales Mitglied im Verwaltungsrat, zwischen 2012 und 2013 war sie schon einmal Vorsitzende des Gremiums, danach agierte sie als Stellvertreterin. Zu Kerssenbrocks Vize wurde Ulf Birch gewählt.

Dagmar Gräfin Kerssenbrock sagt anlässlich ihrer Wahl: "Das zentrale Thema in unserer Arbeit ist die Diskussion über den Auftrag und die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dabei gilt es sicherzustellen, dass die Höhe des Rundfunkbeitrags der Aufgabe entspricht, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukommt - Sparen an sich ist kein Selbstzweck." Durch die Digitalisierung seien Medien einem massiven Wandel unterzogen, so Kerssenbrock. "Diesen wollen wir aufmerksam und kontinuierlich begleiten, damit der öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich der Meinungsbildung der Gesellschaft dienen kann."

Die neue alte Verwaltungsratschefin sagt, dass der NDR, angesichts der Forderung der Länder, Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anzupassen, vor großen Herausforderungen stehe. NDR-Intendant Lutz Marmor dankte der bisherigen Vorsitzenden Sigrid Keller und ihrem Stellvertreter Bernd Reinert für ihre Arbeit. Marmor: "Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung des NDR haben einen im Einzelfall kritischen, aber immer konstruktiven und fairen Dialog zum Wohle des NDR geführt. Auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand wird von gegenseitigem Vertrauen geprägt sein."

Darüber hinaus hat der NDR-Verwaltungsrat am Freitag auch zwei wichtigen Personalien zugestimmt. So wird Marcus Bornheim zum 1. April Zweiter Chefredakteur von ARD-aktuell und Björn Wilhelm leitet ebenfalls ab diesem Tag den Programmbereich NDR Fernsehen und Koordination in Hamburg. Bornheim folgt auf Christian Nitsche, der zum selben Zeitpunkt als BR-Chefredakteur nach München zurückkehren wird (DWDL.de berichtete). Björn Wilhelm wird Nachfolger von Jan Schulte-Kellinghaus, der seit wenigen Tagen als RBB-Programmdirektor arbeitet.