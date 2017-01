"MrTrashpack" bei Energy, neuer Streaming-Rekord

YouTube-Star MrTrashpack präsentiert künftig immer sonntags die "YouTube-Show" bei den Energy-Sendern. Die GfK hat an Heiligabend so viele Musik-Streams wie noch nie gezählt. Zudem knackte erstmals ein Song an einem Tag die Millionen-Marke

Diejenigen, die an Heiligabend Weihnachtslieder hören wollte - oder ganz im Gegenteil genau diesen entkommen wollte - wählten im vergangenen Jahr so häufig wie noch nie den Weg via Streaming. Eine Sonderauswertung der GfK in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Musikindustrie hat für den 24.12.2016 160 Millionen Streams ermittelt, was einen Allzeit-Rekord darstellt. Nur knapp dahinter folgt mit 154 Millionen Streams (die ab einer Spieldauer von 31 Sekunden gezählt werden) der 31. Dezember. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag im Dezember wurden 117 Millionen Streams gezählt. Und noch ein Rekord: Zum ersten Mal wurde innerhalb eines Tages ein Song mehr als eine Million mal gestreamt - und es war nicht "Last Christmas", das mit 950.000 Abrufen nur knapp an dieser Marke scheiterte, sondern "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey (1,17 Millionen Abrufe).



, der bei YouTube alsüber eine dreiviertel Million Abonnenten hat, präsentiert ab dieser Woche die, die immer sonntags zwischen 20 und 212 Uhr auf den Energy-Sendern in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg und München sowie auf Energy digital zu hören ist. Darin hat er jede Woche YouTube-Stars zu Gast, stellt deren Projekte vor und wird mit diesen gemeinsam Hits aus den Top 10 der aktuellen YouTube-Charts spielen. Auch bekannte Elemente aus seinem YouTube-Channel wiewerden in die Radiosendung integriert. Betz: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und bin gespannt darauf, die Radio-Welt kennenzulernen. Auf YouTube mache ich seit 2011 die YouTube-News Show ´WuzzUp´. Da ist es natürlich etwas Besonderes für mich, jetzt auch im Radio eine Sendung über YouTube zu machen."



Im November berichteten wir, dass Hugo Egon Balder für den Radio-Zulieferer Dirik Audio 300 Folgen der Hörfunk-Serie "- Die Geschichten hinter den Songs" eingesprochen hat und dementsprechend bald wieder im Radio zu hören sein dürfte. Mit Beginn des neuen Jahres ist es nun tatsächlich so weit: On air zum Einsatz kommt die Reihe nun beiin Nürnberg. In den einminütigen Clips wird die Geschichte hinter jeweils einem 80er-Jahre-Hit erzählt.



Stargeigerbleibt der Kulturwelleals Moderator erhalten. Er ist nicht nur weiterhin immer sonntags zwischen 13 und 15 Uhr zu hören, darüber hinaus wird die Sendung nun auch als "" für eine Woche zum Abruf auf wdr3.de zur Vergügung gestellt. "Ich freue mich sehr,dass Daniel Hope nach seinem erfolgreichen ersten Jahr bei WDR 3 auch 2017 jeden Sonntag mit WDR 3 persönlich bei uns zu hören sein wird. Daniel Hope ist nicht nur ein Weltklasse-Geiger und genialer Musikkenner, sondern auch ein selten begabter Moderator, der unsere Hörer begeistert", so Programmchef Karl Karst.