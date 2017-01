WDR schraubt an News, Radioplayer setzt auf Alexa

Die 2016 vereinheitlichten Hörfunk-Nachrichten des WDR verzichten inzwischen wieder auf einen zweiten Sprecher, der Radioplayer lässt sich neuerdings auch via Alexa steuern - und bei Antenne Bayern gibt's neue Geschäftsbereiche.



© WDR

Ein halbes Jahr nach Einführung derhat dernoch einmal Hand angelegt und, der erst im Sommer eingeführt worden war. "'WDR Aktuell' wurde bereits seit Einführung des neuen Formats im Juni 2016 in den Abendstunden und am Wochenende von einer Stimme präsentiert", erklärte ein WDR-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage. "Nach der ersten Phase der Evaluierung soll zugunsten desbei den Aufmachermeldungen sowie zugunsten der Integration von Reporterstimmen bei der Schlussmeldung aus NRW derzeit auf die zweite Stimme im Meldungsblock auch tagsüber verzichtet werden." Ein Stellenabbau ist mit dem Schritt aber offenkundig nicht verbunden. "Mit den gewonnenen journalistischen Kapazitäten verstärken wir die", heißt es von Seiten des Senders.



© Radioplayer Deutschland

Der, die gemeinsame Radio-App der privaten und öffentlich-rechtlichen deutschen Radiosender, kann ab sofort auch über denals Skill in Amazons Lautsprechern "Echo" und "Echo Dot" aktiviert werden. Ab sofort spielt "Alexa" aus den über 1100 Radiokanälen im Radioplayer den gesuchten ab oder spricht - sofern gewünscht - eine Empfehlung aus. "Für uns ist die Entwicklung des Alexa-Skills eindahin, die vielen attraktiven Angebote der deutschen Radiolandschaft einem großen Publikum anbieten zu können", so. Unsere Hörer freuen sich über unser vielfältiges Programmangebot, das sie auf der steigenden Anzahl ihrer Endgeräte, auf Smartphones, in Home-Entertainment-Systemen, im Auto oder anderswo nutzen können."



© BR

Der Kabarettistwird. Von dieser Woche an wird er sich jeden Freitag in der Kultur- und Informationswelle des Bayerischen Rundfunks mit einem aktuellen Thema beschäftigen. Zu hören gibt's die unter dem Mottostehende Reihe um 8:25 Uhr in der Rubrik "Ende der Welt" zum Abschluss des Magazins "radioWelt" sowie nachmittags um 14:05 Uhr in der Kabarettsendung "radioSpitzen".: "Helmut Schleich ist ein prominenter Neuzugang, der perfekt zu Bayern 2 passt: geistreich, witzig, kritisch, immer am Puls der Zeit. Ein wunderbarer Autor, Kabarettist und." Bis Sommer 2016 war Schleich regelmäßig auf Bayern 1 zu hören, mit seiner Sendung "SchleichFernsehen" ist er weiterhin einmal im Monat im BR Fernsehen vertreten.

Das



© NDR

-Team wird verstärkt: Seit Montag ist, die zuvor drei Jahre bei derin Mecklenburg-Vorpommern anheuerte, Teil der-Sendung. Werktäglich wird ihre Stimme fortan von 5 bis 10 Uhr vormittags an der Seite von Moderator Jan Bastick zu hören sein, um ihre Region über Verkehrsinfos, Wetterlagen und sonstige Nachrichten zu informieren. "Ich bin zwar eine gebürtige Dresdnerin, habe aber immer den Strand und die Wellen vermisst und nun hier im schönen Schleswig-Holstein“, freut sich Schmidt auf ihre neue Aufgabe. Das beruht auf Gegenseitigkeit: "Mandy Schmidt ist eine tolle Radio-Frau mit. Damit passt sie hervorragend zu NDR 1 Welle Nord und wird unser Team mit ihrer freundlichen Art ausgezeichnet ergänzen", sagt. "Ich bin sicher, Mandy Schmidt wird die Herzen unserer Hörer schnell erobern."



© Antenne Bayern

Diebündelt neuerdings die Verantwortlichkeiten für ihre Programme und zukünftigen Marken in den. So übernimmtzusätzlich zu ihrer Position der Programmdirektorin von Antenne Bayern die Geschäftsleitung Content / Chief Content & Brand Officer. Zu dem Bereich gehören unter anderem die redaktionellen und programmlichen Inhalte aller Audiokanäle und deren Websites, Apps und Social-Media-Auftritte. Zugleich übernimmt, Geschäftsführer SpotCom, zusätzlich die Geschäftsleitung Digital / Chief Digital Officer mit dem Ziel, die komplette Digital-Strategie des Hauses zu bündeln. Beide berichten an. "Die strategische Bündelung unseres Know-hows und unserer Ressourcen in die Geschäftsbereiche Content und Digital ist der nächste konsequente Schritt innerhalb unseres Transformationsprozesses", so Hörhammer.