"Stahlwerk Radio" wechselt Sender, MA-Eckdaten

Nachdem der RBB-Sender Fritz angekündigt hatte, seine Metal-Show "Stahlwerk Radio" auf Mitternacht zu verlegen, wechselt Jakob Kranz nun kurzerhand den Sender. Außerdem: Eckdaten zur Radio-Nutzung, Gottschalk auf Abruf.



© Star FM

Im Rahmen einer umfangreichen Renovierung seines Abendprogramms wollte Radio Fritz auch seiner Metal-Showmit Jakob Kranz einen neuen Sendeplatz geben: Die Sendung sollte fortan nicht mehr um 20 Uhr, sondern um Mitternacht starten. Das stieß wenig überraschend nicht nur bei den Fans der Sendung auf wenig Gegenliebe, auch Live-Interviews wären unter diesen Umständen nur noch schwer realisierbar gewesen. Als Folge daraus wechselt Kranz mit seiner Show nun kurzerhand den Sender: Ab dem 9. März wir die Sendung donnerstags beim Berliner Rocksenderüber den Sender gehen - dann unter dem neuen Namen, aber mit dem ursprünglichen Konzept. Die Sendung startet dann immer um 20:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt's freitags beim digitalen Star-FM-Ableger "From Hell".



© ag.ma

In der kommenden Woche legt die Arbeitsgemeinschaftwieder ihrer Hörerzahlen für die Radiosender vor - und bei aller berechtigten Kritik an der Erhebung werden diese Daten doch wieder maßgeblich fürs Werbegeschäft der kommenden Monate sein. Auch DWDL.de wird daher wieder ausführlich berichten. Im Vorfeld gab's nun wie gehabt schonmal die Eckdaten - und ähnlich wie die agma Jahr für Jahr eine stabile Nutzung von Zeitschriften ermittelt, sieht das auch im Bereich Radio aus. "Die Radionutzung in Deutschland bleibt über alle Zielgruppen hinweg stabil", so die agma. Demnach schaltenwerktags das Radio ein und lässt dieses dannlaufen. Bei den 10- bis 29-Jährigen ist die Verweildauer mit 184 Minuten dabei allerdings deutlich kürzer als bei den älteren: Über 30 Jahren steigt die durchschnittliche Verweildauer dann auf über 250 Minuten an. Am längsten hören dabei die Berufstätigen mit im Schnitt 262 Minuten - hier dürfte schlicht zu Buche schlagen, dass an vielen Arbeitsstätten ein Radio nebenbei läuft.



© BR/Ralf Wilschewski

Seit Anfang des Jahres istwieder regelmäßig beim Bayerischen Rundfunk zu hören - anders als früher allerdings nicht mehr bei Bayern 3, sondern nun bei Bayern 1. Immer am ersten Sonntag im Monat moderiert er dort zwischen 19 und 22 Uhr "Gottschalk -", das nächste Mal also am kommenden Sonntag. Wer zu diesem Zeitpunkt nicht vor dem Radio sitzen kann, hat künftig die Gelegenheit, die kompletten drei Stunden noch einmal nachzuhören: Auf bayern1.de steht die Sendung künftig für eine Woche zum Abruf bereit.