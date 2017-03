DLF: Neuer Nachmittag mit neuem Medienmagazin

Der Deutschlandfunk startet am 20. März ein überarbeitetes Nachmittagsprogramm. Dann geht mit @mediasres auch das angekündigte tägliche Medienmagazin an den Start. Außerdem: Neue Zahlen zur Webradio-Nutzung, Abgang bei Radio38



© Deutschlandfunk

Derhat nun Details zu seinem neuenvorgestellt, das am 20. März unter dem Titel "" montags bis freitags ab 15:35 Uhr zu hören sein wird. (Und wer es nun für einen geschickten Kniff hielt, den Twitter-Account gleich im Sendungstitel versteckt zu haben: Als @mediasres twittert ein "Social Media Strategist" aus Thailand...) In Beiträgen und Gesprächen sollen Themen wie Medienwandel, Pressefreiheit und Medienethik aufgegriffen werden. In der Freitags-Sendung soll Hörerinnen und Hörern im Dialog die Gelegenheit gegeben werden, mit der Redaktion, Expertinnen und Experten über ein Thema und seine Behandlung in den Medien zu sprechen. "Es geht darum, Hörerinnen und Hörer dazu. @mediasres erfüllt nicht die Rolle eines Schiedsrichters, sondern informiert, erklärt und ordnet ein – auch in Form von Meinungsbeiträgen, personalisierten Kolumnen oder Glossen; aufklärend, aber nicht belehrend", heißt es in der Selbstbeschreibung der Sendung. Intendant Willi Steul: "Es geht um Fakten statt Fakes, um Dialog statt Abschottung, um Einordnung statt Tickerwissen. Mit der neuen Mediensendung wird der Deutschlandfunk einen wichtigen Beitrag für die eigenständige Meinungsbildung und für den demokratischen Diskurs in unserem Land leisten." Programmdirektor Andreas Weber ergänzt: "Die Medien sehen sich immer häufiger pauschaler und undifferenzierter Kritik ausgesetzt. Der Deutschlandfunk wird mit @mediasres die aktuellen Debatten kritisch begleiten, zugleich aber selbstkritisch und transparent über die Arbeitsweise von Journalistinnen und Journalisten auch im eigenen Haus berichten."



© Deutschlandfunk

Die neue Mediensendung wird in einen allgemein reformierten Nachmittag eingebettet, vom Deutschlandfunk alsbezeichnet. Mit überarbeiteten Schwerpunkten will das Magazin "Campus & Karriere" ab dem 20. März mehr Raum für wichtige Bildungsdebatten bieten. Auch die Literatursendung "Büchermarkt" soll aktuelle Entwicklungen stärker in den Fokus nehmen - bei der Besprechung von Büchern wie beim Aufgreifen von Diskussionen. Ein neues Konzept bietet "Corso – Kunst & Pop", das tagesaktuelle Magazin zu Popkultur. Neu hinzugekommen ist die Sendung "Streitkultur": Eine zugespitzte Frage, zwei Gäste mit zwei konträren Positionen. Das neue Programmschema sieht nun so aus:Mo-Fr 14:35 Uhr: Campus & Karriere (Sa 14:05 Uhr)Mo-Sa 15:05 Uhr: Corso - Kunst & PopMo-Fr 15:35 Uhr: @mediasresMo-Fr 16:10 Uhr: Büchermarkt (Sa 16:05 Uhr)Sa 17:05 Uhr: Streitkultur



© SWR

Am Mittwoch veröffentlichte die agma nicht nur die neue Radio-MA mit den Reichweiten der UKW-Sender, auch die neuestemit Daten zur Nutzung von Radiostreams im Internet im 4. Quartal 2016 wurde zur Verfügung gestellt. Und die hält für die allermeisten Angebote deutlich steigende Abrufzahlen bereit.blieb dabei der Einzelsender mit den meisten Sessions, gab als eine der wenigen Ausnahmen im Vergleich zur vorherigen Ausweisung aber leicht ab. Das weiterhin zweitplatziertewuchs hingegen stark und rückte 1Live dabei auf die Pelle. Weil SWR3-Hörer länger dran blieben als 1Live-Hörer, zog SWR3 bei den "Hörstunden" sogar an 1Live vorbei. Bemerkenswert ist unterdessen einmal mehr, wie starkgenutzt wird: Hier wurden im Schnitt 107,4 Millionen Sessions pro Monat gemessen, ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Zum Vergleich: Alle ARD-Angebote - also die Livestreams der Sender plus die zusätzlichen Webradio-Angebote - kommen zusammen auf 61,7 Millionen Sessions, alle von RMS vermarkteten Angebote auf 36,5 Millionen.

Einzelsender mit den meisten Zugriffen

1. 1Live (7,29 Mio. Sessions / -0,9% // 10,74 Mio. Hörstunden / +2,3%)

2. SWR3 (7,04 Mio. Sessions / +11,3% // 11,25 Mio. Hörstunden / +12,8%)

3. Antenne Bayern (6,36 Mio. Sessions / +14,2% // 9,40 Mio. Hörstunden / +13,4%)

4. WDR 2 (5,31 Mio. Sessions / +16,5% // 8,18 Mio. Hörstunden / +17,2%)

5. NDR 2 (4,55 Mio. Sessions / +16,7% // 7,99 Mio. Hörstunden / +16,7%)

6. Deutschlandfunk (3,49 Mio. Sessions / +13,6% / 2,86 Mio. Hörstunden / +17,2%)

7. Bayern 3 (3,24 Mio. Sessions / +20,4% // 5,27 Mio. Hörstunden / +21,0%)

8. Bayern 1 (2,38 Mio. Sessions / +24,5% // 3,90 Mio. Hörstunden / +28,6%)

9. Hit-Radio FFH (2,32 Mio. Sessions / +20,3% // 2,95 Mio. Hörstunden / +9,6%)

10. Rock Antenne (2,26 Mio. Sessions / +17,8% // 3,38 Mio. Hörstunden / +21,2%)



© RBB

Am gestrigen Mittwoch hatzum letzten Mal das "Heartbeat Radio" beimoderiert. "2014 bin ich kurzfristig nach dem Tod von Musikchef Peter Radszuhn eingesprungen und habe seinen Sendeplatz am Mittwochabend übernommen," sagt er. "Dieses 'kurzfristig' dauert nun zweieinhalb Jahre und hat mir Spaß gemacht. Jetzt wird es Zeit, mich zu verabschieden", sagte Lehnert. Radioeins-Programmchef Robert Skuppin: "Helmut Lehnert ist nicht nur Gründer und Spiritus Rector von Radioeins, er zählt auch zu den größten lebenden Radiolegenden. Umso mehr danken wir ihm herzlich für seine Bereitschaft, auf Zeit zu uns zurückzukehren. Wir akzeptieren seine Entscheidung und wünschen ihm nur das Beste. Es war uns eine Freude und eine Ehre." Ab der kommenden Woche wird mittwochs anstelle des "Heartbeat Radios" das neue Musikspecialmitzu hören sein. Sie präsentiert wöchentlich zwei Stunden urbane Beats: Musik aus Genres wie Hip Hop und R'n'B.