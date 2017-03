Beste Radiospots nominiert, Details zum Summit

Etwas mehr als ein Monat ist es noch hin bis zur Verleihung der Radio Advertising Awards, die Shortlist mit den besten Radiospots wurde nun vorgestellt. Zudem gibt's weitere Infos zum davor stattfindenden Radio Advertising Summit



Am 25. April wird in Düsseldorf wieder derverliehen, mit dem die besten und kreativsten Radio-Spots ausgezeichnet werden sollen. Veranstaltet wird die Verleihung von der Radiozentrale, unterstützt von den beiden großen Vermarktern AS&S und RMS als Sponsoren. Im Vorfeld hat eine Jury unter dem Vorsitz von Niels Alzen von Scholz & Friends nun die Nominierungen bekannt gegeben. Insgesamt 20 Radiospots und Audio-Ideen haben es in den Kategorien "Best Brand", "Best Creative Activation", "Best Innovative Idea" und "Best Storytelling" auf die Shortlist geschafft. Hier entscheidet die Award-Jury über die Sieger. Darüber hinaus wird auch noch der Audience Award vergeben, über den ab sofort jeder online unter diebestenspots.de abstimmen kann. „Das Niveau der Spots war eindeutig höher als das, was man gewöhnlich im Werbeblock zu hören bekommt. Das zeigt, wie viel Potential im Radio steckt", sagt Jurypräsident Niels Alzen. "Eine große Zahl der Einreichungen bestach durch raffinierte Ideen, textliche Perfektion und außergewöhnliche Produktionsqualität, und entsprechend intensiv wurde in der Jury diskutiert. Die nominierten Spots zeigen: Radiowerbung kann viel mehr als nur lautstark Abverkaufsimpulse zu setzen. Sie kann Marken aufbauen und ausbauen."



Auffällig häufig finden sich dabei Spots vonvon der Kreativagentur Grabarz & Partner unter den Nominierten. Gleich zwei Mal in der Kategorie "Best Brand" für imagebildende Werbung mit den Spots "Amarok VWandlung" und "Jedes Wort zählt", ebenso zwei Mal in der Kategorie "Best Creative Activation" ("kreativ umgesetzte Aktivierungskraft, das heißt, das Potential, konkrete Handlungen bei den Hörern auszulösen") mit "Countdown" und "Geheimnisse der Natur" sowie je einmal im Bereich "Best Storytelling" (ebenfalls "Countdown") und "Best Innovative Idea" ("Song Inspektion"). Die weiteren Nominierungen: Best Brand: Audi mit "You've got mail", Lufthansa mit "Experten" und Hinz & Kunzt mit "Schicksalsschlag" (alle von der Kreativagentur Kolle Rebbe). In der Rubrik Best Creative Activation" sind neben den VW-Spots auch Aldi Süd mit Funkspot "Wein" (Oliver Voss Werbeagentur), Hornbach mit "Du lebst. Erinnerst du dich?" (Heimat Werbeagentur) und Philipp und Keuntje mit "Flurfunk für Freelancer" nominiert. Die Liste im Bereich "Best Storytelling" vervollständigen Audis "Autoflüsterer (thjnk), der Spot "Alia" des Vereins Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland (Ogilvy & Mather), erneut Hinz & Kunzt mit "Schicksalsschlag" und der Spot "Mona" von Innocence in Danger. Im Bereich Best Innovative Idea stehen neben VW noch Spots von CraftWork ("Das Soundlounge Poster"/BBDO), Daimler ("smart electric symphony"/BBDO), Hornbach ("Du lebst. Erinnerst Du dich?/Heimat) und der Techniker Krankenkasse ("Weil die beste Technik menschlich ist"/Jung von Matt) auf der Shortlist. Mehr Infos unter radio-advertising-award.de



Bevor abends der Radio Advertising Award verliehen wird, findet tagsüber am 25. April bereits wieder derstatt - beide Veranstaltungen erneut moderiert von. Keynotes werden diesmal von(Cyberphilosoph, Autor und Musikproduzent) und(Head of Creative Development A Million Ads) gehalten. Inhaltlich gibt's u.a. die Session "Unüberhörbar: Wie Radio Menschen bewegt", in der anhand außergewöhnlicher Praxisbeispiele deutlich gemacht werden soll, wie die Nähe zu Hörern hergestellt werden kann. Spannend auch: Sumi Chumpuree-Reyntjes, ihres Zeichens German Country Sales Lead von, spricht in der Session über "Online Audio" und stellt Infos aus der Spotify-Studie "The Streaming State of Mind" vor. Zur Auflockerung wird Dietmar Wischmeyer als "Günther, der Treckerfahrer" zudem erneut die Medien, die Werbebranche und das aktuelle Zeitgeschehen gewohnt sarkastisch kommentieren. Mehr Infos unter radio-advertising-summit.de



Der Sängerhat beim Senderangeheuert: Am vergangenen Mittwoch war er erstmals gemeinsam mit Tobi Lee zwischen 20 und 22 Uhr zu hören und wird künftig regelmäßig im wöchentlichen Turnus auf diesem Sendeplatz hinterm Mikro sitzen. Lukas Rieger nahm 2014 an der Sat.1-Castingshow "The Voice Kids" teil, scheiterte allerdings in den Battles. Trotzdem scharte er fortan im Internet eine riesige Fangemeinde um sich: Auf Instagram zählt er 1,7 Millionen Follower, auf der Plattform musical.ly erreicht er sogar 2,1 Millionen Menschen.



Die LMK Rheinland-Pfalz hat ein Projekt vorgestellt, das u.a.einen leichteren Einstieg in die digitale Welt ermöglichen soll: Der, der preisgünstig zu beschaffen und einfach zu bedienen sei. In Kooperation mit der Hochschule Kaiserslautern beschäftigt sich die LMK schon länger mit der Eignung des small-scale DAB-Konzepts. LMK-Direktorin Pepper ist sich sicher "Mit diesem aktuellen Projekt ist es gelungen, einen preisgünstigen DAB-Sender aufzubauen, der mit der neuen Benutzeroberfläche auch für die lokalen Hörfunkveranstalter und Bürgerradios einfach zu bedienen ist. Damit kann eine bezahlbare und betriebssichere digitale Sendeinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden, um den Zugang, gerade für die kleinen Veranstalter, zu einer digitalen Hörfunk-Ausstrahlung zu erleichtern." Mehr Details zu den Kosten und der Technik bei der LMK