SSNHD mit Live-Sport, Race of Champions wechselt

Anfang Januar wird Sky Sport News HD wieder Live-Sport ins Programm nehmen - diesmal geht's um Handball. Sport1 erbt derweil das Race of Champions von ZDFinfo - und fährt zugleich momentan mit der Darts-WM gute Quoten ein.



Kurz vor Beginn der Handball-Weltmeisterschaft wirdwiederins Programm nehmen. Wie der inzwischen frei empfangbare Sender bestätigte, wird es am Dienstag, den 3 Januar ab 18:00 Uhr daszu sehen geben, ehe die Europameister aus. Hier geht es um 18:30 Uhr los. Zuletzt hatte Sky Sport News HD Anfang Dezember anlässlich seines Free-TV-Starts das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Bayern mit einigem Erfolg ausgestrahlt. Ein Erwerb derdurch Sky scheint indes eher unwahrscheinlich zu sein, allerdings haben auchundihr Interesse suggeriert.



Nachdem daszuletzt noch beizu sehen war, gehen die plattformneutralen Medienrechte für 2017 an. So übertragt der Münchner Sender beide Eventtage aus Florida, an denen die besten Rennfahrer der Welt aus allen großen Serien zusammenkommen, um den Champion der Champions zu krönen. Los geht‘s mit den Einzelwettbewerben am Samstag, den 21. Januar live ab 21 Uhr im Free-TV, sowie auf Sport1+ und im Livestream auf Sport1.de. Am darauffolgenden Sonntag geht es, ebenfalls live, um 19 Uhr in den Showdown beim Nationen-Cup, bei dem jeweils zwei Fahrer ein Team bilden. Neben dem viermaligen Formel-1-Weltmeister undsind unter anderem auch Kurt Busch (NASCAR), Juan Pablo Montoya (IndyCarSeries) und Petter Solberg (Rallycross) mit von der Partie.



Der neuebringt derbis 2021 fast fünf Milliarden Euro - ein Ergebnis, mit demSeifert zufrieden ist. "Der Verkauf der nationalen Medienrechte schafft gute Voraussetzungen, national spannender und international erfolgreicher zu werden", sagt Seifert in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". "Durch diesen neuen Medien-Vertrag - den zweitgrößten einer nationalen Fußball-Liga weltweit - wird die Bundesliga in absehbarer Zeitmachen. Damit werden wir weltweit die Fußball-Liga mit dem zweitgrößten Umsatz sein." Damit die Liga im Ausland noch mehr Geld erlösen kann, müsse das. "Da sind wir noch nicht weit genug", betont Seifert. "Die Ligen werden im Ausland stark über ihre Club-Marken wahrgenommen. Und da sind die Engländer mit ihren fünf Top-Marken im Vorteil. In Spanien sind es mit Real, Barca und jetzt Atletico zweieinhalb, die Bundesliga wird derzeit stark über den FC Bayern und glücklicherweise zunehmend auch über den BVB wahrgenommen."



Sport in Zahlen

arbeitet ab sofort mit der Technologie für Content-und Werbeempfehlungen von, einer weltweit führenden Discovery-Plattform, die eigenen Angaben zufolge mehr als 360 Milliarden Redaktions- und Video-Empfehlungen zu mehr als einer Milliarde Unique Usern pro Monat bringt. Taboola soll fortan die Technologie für Redaktions-, Werbe- und Vide-Empfehlungen sowohl für das mobile Angebot von Sport1.de als auch für die Sport1-Apps und die klassische Website liefern. Neben Content-Empfehlungen in Form von Artikeln wird Sport1.de künftig auchvon Taboola einsetzen. "Unsere Wahl fiel auf Taboola als Technologieanbieter, weil sich zum einen Content-Empfehlungen flexibel und unkompliziert integrieren lassen und zum anderen die dafür notwendige Technologie optimal an unsere Infrastruktur anpasst - sowie dynamisch erweiterbar ist", so



Dieist mit guten Quoten beigestartet und beschert dem Sender seit Donnerstag regelmäßig Marktanteile von mehr als zwei Prozent. So schalteten am ersten Tag bereits 350.000 Zuschauer ein, am Sonntagabend wurden im Schnitt sogargezählt - an diesem Abend trat auch Rekord-Weltmeister Phil Taylor erstmals auf. In der Spitze waren sogar bis zu 600.000 Zuschauer dabei. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil auf 1,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurdengemessen. Auchwar am Sonntagabend wieder richtig stark: Diebescherte dem Sender am 15. Spieltagin der Zielgruppe. Zeitweise schalteten über 400.000 Zuschauer ein, um die Live-Übertragungen zu sehen. Mit einem Tagesmarktanteil von jeweils 1,8 Prozent lagen ProSieben Maxx und Sport1 am Sonntag unterm Strich übrigens gleichauf.



feiert sich für diein der Sendergeschichte. Der Bezahlsender zählte eigenen Angaben zufolge, davon 1,55 Millionen linear zu Hause, 700.000 mobil via Sky Go und 410.000 außer Haus in den Sportsbars. Im Vergleich zur Vorsaison nutzten damit 36 Prozent mehr Sky-Abonnenten den mobilen Abrufdiest. Zufrieden zeigt sich auch der, der eineverzeichnete. Im Vergleich zur Vorrunde 2015/16 entspricht das einer Steigerung um mehr als 16 Prozent. Insgesamt verzeichnete Sky Media im UEFA Champions League Umfeld eine Umsatzsteigerung um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei konnten insgesamt 54 Neukunden gewonnen werden.