BBL-Chef sieht TV-Revolution, Biathlon oben auf

© Ryan Fung (CC BY-SA 2.0)

Basketball funktioniert im Fernsehen derzeit nicht - das muss auch BBL-Chef Holz feststellen, der eine "Revolution" ausgemacht hat. Außerdem: Der Stream der Handball-WM lief am Sonntag problemlos und Biathlon sorgt weiter für Spitzen-Quoten.



© Ryan Fung (CC BY-SA 2.0)

, zeigt sich angesichts der schwachen Quoten des BBL-Magazins beienttäuscht. "Ich frage mich dann, wieso wir unsere Fans mit diesem Format im klassischen Fernsehen nicht erreichen", sagte Holz in der "Frankfurter Rundschau" mit Blick auf die sehr überschaubare Reichweite von gerade mal 20.000 Zuschauern. Doch auch mit den Quoten derist er nicht zufrieden: "Warum es knapp 100.000 Zuschauer sind, bei knapp drei Millionen Menschen, die sich sehr stark für die BBL interessieren,." im Hinblick auf die nächste TV-Rechteperiode ab Sommer 2018 stelle sich die BBL die Frage, wie man sich aufstellen will. "Sicherlich spielt auch das sich ändernde Mediennutzungsverhalten eine Rolle. Da istim Gange", sagte der Geschäftsführer. "Ganz offenbar funktioniert unser derzeitiges Free-TV-Angebot mit einem festen Sendeplatz am Freitagabend bei Sport1 und einem Magazin auf ProSieben Maxx nicht so, wie wir uns das gewünscht haben."



© Sascha Klahn/DHB/DKB

Diehat Spekulationen zurückgewiesen, wonach die starke Nachfrage denzwischen Deutschland und Ungarn für mehr als eine Viertelstunde zum Erliegen kam. "Nach unseren bisherigen Informationen waren der Grund des temporären Ausfall keine Serverprobleme oder der hohe Ansturm mit über 500.000 Fans", sagte ein DKB-Sprecher und verwies auf den, der den Livestream unterbrochen habe. Zu den genauen Gründen wurde bislang nichts bekannt.erklärte: "Jetzt wird hoffentlich beIn Sports daraus lernen und." Beim zweiten WM-Spiel der deutschen Handballer lief der Stream unterdessen ohne Probleme.

Die Concacaf, also die Nord- und Zentralamerikanische und karibische Fußballkonförderation, hat einen neuen Partner, der sich um die internationale Vermarktung der Medienrechte kümmern soll. Lagardère Sport hat in einem Pitch das Rennen gemacht und folgt damit auf das Unternehmen IMG. Zunächst soll Lagardère Sport um die Rechte-Vermarktung für den Gold Cup 2017 und 2019 verantworten. "Da wir die internationale Ausstrahlungs-Reichweite unserer Turniere weiter ausbauen, um der weltweit wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, freuen wir uns auf die Partnerschaft", sagte Concacaf General Secretary Philippe Moggio.

Sport in Zahlen



© ProSieben Maxx/Martin Saumweber

Diehaben im Laufe der Nacht zu Montag massiv Fahrt aufgenommen: Nachdem der Auftakt von "ranNFL" um 22:30 Uhr in Konkurrenz zum Dschungelcamp gerade malvor den Fernseher lockte und einen Marktanteil von 4,3 Prozent in der Zielgruppe verzeichnete, zog der Marktanteil ab 1 Uhr aufan. Am Abend zuvor hatten sich die Übertragungen indes deutlich schwerer getan: Dort reichte es in der Spitze nur für einen Marktanteil von 10,4 Prozent in der Zielgruppe. Tagsüber hatte schon derfür maue Quoten gesorgt: Beim Finale, das der FC Bayern für sich entscheiden konnte, saßen nurvor dem Fernseher. Mehr als ein Marktanteil vonwar in der Zielgruppe für Sat.1 nicht drin.



© ARD

Verlass war dagegen einmal mehr auf Wintersport:sahen am Sonntag ab 14:43 Uhr die 10-Kilometer-Verfolgung der Damen im Biathlon und trieben den Marktanteil somit auf herausragende 27,6 Prozent. Auch am Tag zuvor hattebereits die Marke von fünf Millionen Zuschauern knacken können. Ein voller Erfolg war am Vormittag zudem die Herren-Verfolgung, die von 4,15 Millionen Fans gesehen wurde und einen Marktanteil von 26,1 Prozent schaffte. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichneten die beiden Live-Übertragungen am Sonntag Marktanteile von 11,7 und 15,1 Prozent und bewegten sich somit ebenfalls deutlich über den Normalwerten. Beibrachte es die erste Übertragung indes aufsowie 1,6 Prozent Marktanteil, beim Nachmittags-Lauf wurden jedoch nur noch 170.000 Zuschauer gezählt.