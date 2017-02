Sport1 verlängert CHL-Rechte, DAZN auf Playstation

© Sport1

Bis einschließlich der Saison 2022/23 wird die Eishockey-Königsklasse bei Sport1 zu sehen sein. Der Sportstreaming-Dienst DAZN setzt unterdessen auf die Playstation 4 und bei Eurosport will man verstärkt im Pay-TV wachsen.



© Sport1

will sich langfristig als Eishockey-Heimat positionieren und wird neben der DEL und der im Mai stattfindenden Weltmeisterschaft auch in den kommenden Jahren dieübertragen. Einen Tag vor dem Finale zwischen Frölunda Göteborg und Sparta Prag hat der Sender eine Einigung mit Infront Sport & Media erzielt. Demnach wird Sport1 in Deutschland exklusiv die plattformneutralen Rechte an der CHLhalten. Neben allen Partien der deutschen Teams in der Gruppenhase und den anschließenden Playoffs werden auch die Halbfinals und das Finale live im Free-TV auf Sport1, beim Pay-TV Sender Sport1+ sowie im Online-Livestream gezeigt. Ab der nächsten Saison hat die Champions Hockey League zudem ein neues Format zu bieten, das den Wettbewerb noch attraktiver machen soll. Statt 48 Teams sindin der Eishockey-Königsklasse vertreten, die sich ausschließlich über sportliche Kriterien qualifizieren können.



© Tour de France/ARD

Gerade erst hat diebekanntgegeben, dieauch in den kommenden beiden Jahren wieder ins Programm zu nehmen (DWDL.de berichtete) . Diesollen in diesem Jahrübertragen werden, weil derstattfindet. "Der Auftakt der Tour de France in diesem Jahr in Düsseldorf wird für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sicherlich etwas sehr Besonderes werden", zitiert die "Rheinische Post" den. Entsprechend zufrieden äußerte sich auch: "Dass die ARD nicht nur eine tägliche Live-Berichterstattung zur Tour de France 2017 plant, sondern auch die Etappen des Grand Départ Düsseldorf 2017 am 1. und 2. Juli in voller Länge übertragen will, ist eine gute Nachricht nicht nur für die Landeshauptstadt, sondern für die ganze Region."



© Perform Group

Derist fortan auch auf derzu empfangen. Die Rede ist von einer "langfristigen Partnerschaft", die DAZN und Sony Interactive Entertainment Deutschland eingehen. "DAZN ist stolz auf die Partnerschaft mit Sony, um so auch PlayStation-Nutzern ein großartiges Livesport-Erlebnis auf dieser Plattform anbieten zu können", sagte. Fabian Koba, Business Development Director von Sony Interactive Entertainment Deutschland: "Wir freuen uns, mit DAZN den PlayStation-Besitzern einen weiteren hochrelevanten Service anbieten zu können."



© Discovery Communications

Nach Ansicht von, ist der Pay-TV-Markt für Eurosport "eindeutig die Plattform für Wachstum". Das sagte sie auf dem Spobis-Kongress in Düsseldorf. "Wir wollen die, näher an die Zuschauer", erklärte sie und kündigte Innovationen in der Produktionstechnik wie 4K, 8K oder VR an. "Wir wollen, dass Eurosport anders wahrgenommen wird. Das ist aber ein langer Prozess. Wir haben aber auch schon viel geschafft, was das Markendesign angeht, unsere Experten und Sportrechte." Helfen soll dabei auch die Bundesliga, die sich gerade erst als Knackpunkt in den Verhandlungen mit Sky erwiesen hatte (DWDL.de berichtete) . In diesem Zusammenhang sprach Aigner-Drews auch über die neue Strategie des Konzerns: So sei die paneuropäisch ausgerichtete Redaktiongewesen. "Es gibt nicht den paneuropäischen Zuschauer. Das ist einbei Eurosport. Wir wollen daher mehr nationale Rechte in den Fokus nehmen."



© FC Bayern

Derplant einen eigenen Fernsehsender. Wie der Branchendienst "Sponsors" berichtet, soll das Projekt Teil des kürzlich bis 2023 verlängertensein. Im Januar hatte schon die Münchner "tz" über entsprechende Planungen berichtet - mit einem Start zum Beginn der Bundesliga-Rückrunde hat es jedoch nicht geklappt. Geplant ist offenbar eine Übertragung über das IPTV-Angebot Entertain, das die Telekom betreibt. Aber auch über die Internetseiten des Rekordmeisters soll der noch namenlose Sender wohl empfangbar sein. Laut "tz" will der Senderübertragen, aber auch Partien früherer Spielzeiten. Hinzu kommen. Jugend und Amateure des Vereins sowie die Basketballer sollen ebenfalls im Programm vertreten sein.



© ZDF / Jan Haeselich

Sport in Zahlen

Ende Januar hat sichin denverabschiedet. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa zeigte sich ein Stück weit ernüchtert. "Die Medienwelt ist eine komplett andere geworden", sagte Gruschwitz, dessen Karriere im Sportjournalismus Anfang der 1980er Jahre beim damaligen SFB begann. Das betreffe die Technik, die Rechtesituation und die personelle Situation beim ZDF - aber auch das Handwerk. "Das hat es einengegeben, es ist vieles oberflächlicher geworden." Der Streit um die Übertragung der Handball-WM und der Olympia-Deal von Discovery ist nach Ansicht von Gruschwitz "erst der Anfang. Wir werden erleben, dassauf den Markt kommen, mit mehr finanziellem Potenzial".



© DFL

Diehaben diesmal keine allzu herausragenden Quoten eingefahren.werden für die Partien zwischen Augsburg und Bremen sowie Frankfurt und Darmstadt ausgewiesen. Ungleich erfolgreicher warda schon am Samstagnachmittag:verzeichneten ab 15:30 Uhr zusammen einen Marktanteil vonund bewegten sich damit auf dem Quoten-Niveau der Vorwoche. Insgesamt wurdengezählt. Als Dortmund Leipzig später imaufeinandertrafen, warendabei - das war die beste Reichweite seit Ende November. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei überzeugenden 5,9 Prozent.



© ARD

Was noch zu sagen wäre...

: Auch ohne Biathlon verzeichnete der Sender starke Quoten, allen voran mit. Die Live-Übertragung aus Oberstdorf erreichte am Sonntag ab 15:00 Uhr zunächst, die einem Marktanteil von 17,5 Prozent entsprachen. Am Tag zuvor hatte es das Skifliegen auch das des guten Resultats von Andreas Wellinger sogar noch besser ausgesehen: Während des zweiten Durchgangs wurdengezählt, die den Marktanteil des Ersten auf starke 19,8 Prozent trieben. Beim jungen Publikum sah es mit 9,7 Prozent ebenfalls gut aus. Diewar anschließend noch stärker: Diese stellte trotz des parallelen Dortmund-Spiels miteinenauf.

"Die Nörgler werde ich nicht mehr überzeugen, das ist mir aber auch scheißegal. (...) Am liebsten würde ich euch sagen: 'Verpisst euch!'"

Kommentator Frank Buschmann nach dem SuperBowl-Finale auf Facebook