Watzke wettert, Champions League nur im Pay-TV?

Die Champions League könnte einem Bericht zufolge komplett im Pay-TV verschwinden - wenn der Preis denn stimmt. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schimpft indes über Talkshow-Gäste und die ARD punktet mit Biathlon und Neureuther.



Ab Anfang März sollen diefür die Zeit zwischen der Saison 2018/19 und 2020/21 ausgeschrieben werden. Wie die "SportBild" berichtet, könnte der Fußball-Wettbewerb künftig sogar- vorausgesetzt, es findet sich ein Sender, der dazu bereit ist, der UEFA pro Saison zwischen 150 und 200 Millionen Euro zu überweisen. Ein Selbstläufer dürfte der der Poker um die Champions League fürindes ohnehin nicht werden, denn mitund dergibt es ernsthafte Konkurrenten. Im Free-TV hofft das ZDF unterdessen darauf, die Rechte zu behalten, was angesichts von zuletzt teils mehr als acht Millionen Zuschauern verständlich ist. Ausgeschrieben werden indes auch wieder die, die im Free-TV aktuellhält. Sport1-Geschäftsführer Olaf Schröder machte in der "SportBild" schon mal deutlich, die Rechte gerne behalten zu wollen, "aber nicht um jeden Preis".



, hat sich in der "Bild am Sonntag" über Stimmen in den Medien beklagt, wonach seine kritischen Äußerungen über RB Leipzig die Ausschreitungen im Vorfeld des Bundesliga-Spiels zwischen dem BVB und Leipzig forciert hätten. Ihn störe, "dass sich, denen daheim schon nicht mal mehr die eigene Frau zuhört, jetzt in Talkshows setzen", sagte Watzke. "Die können die ganze Situation um Borussia Dortmund überhaupt nicht einschätzen, die haben noch nie auf einer Tribüne gestanden, und trotzdem urteilen sie jetzt."



wird in diesem Jahr erstmals über dieberichten. In einer halbstündigen "PS"-Sendung will der Nachrichtensender fortan die Höhepunkte der Rennen zusammenfassen. Los geht es am ersten März-Wochenende mit der Saarland-Pfalz-Rallye in St. Wendel. Mit Blick auf die Formel 1 wird n-tv indes erneut die Freien Trainings sowie ausgewählte Qualifyings live und in voller Länge zeigen. Zudem fasst n-tv in seinem Sport Spezialdie Rennen zusammen. Los geht es mit dem Großen Preis von Australien Ende März in Melbourne. Auch diesoll fester Bestandteil im Sportprogramm von n-tv bleiben. Das ist künftig auch deshalb interessant, weil Mick Schumacher dort in diesem Jahr erstmals an den Start gehen wird.



Sport in Zahlen

nutzt den Auftakt der neuen Formel-1-Saison, um ein neues Magazin an den Start zu bringen: Am Sonntag, den 26. März strahlt der Sender um 9:45 Uhr erstmals das Magazinaus. Es handelt sich abei um ein Automagazin, für das Sky Tim Schrick als Moderator gewinnen konnte. Schrick war in der Vergangenheit bereits in diversen Motor-Formaten zu sehen, darunter bei DMAX und Sport1. In seiner neuen Sendung soll der Rennfahrer nun "alles Wissenswerte aus der Welt des Automobilsports" präsentieren, heißt es. Wiederholungen sind am Montagmittag sowie am späten Freitagabend und samstags im Vormittagsprogramm geplant. Neu ist seit dem Wochenende übrigens auch ein, das nun regelmäßig sonntags um 21:45 Uhr laufen wird. Am Montag gibt es zudem ab 20:30 Uhr ein einstündiges Highlight-Magazin zur ATP World Tour, gefolgt von einem Golf-Magazin.



Diehat in den zurückliegenden Tagen für Spitzen-Quoten gesorgt - und das war auch am Sonntag noch einmal so. Beim Massenstart der Damen waren ab 11:27 Uhr im Schnittdabei, als später die Herren an den Start gingen, wurden im Schnitt sogar 5,99 Millionen Zuschauer gezählt. Das reichte in beiden Fällen für Marktanteile von mehr als 30 Prozent. Alsdazwischen beimdie Bronze-Medaille holte, waren immerhin nochdabei, die demeinen hervorragenden Marktanteil von 19,6 Prozent bescherten. Beibrachte es die Ski-WM am Mittag unterdessen aufsowie 1,0 Prozent Marktanteil. Beim Biathlon zählte der Sender anschließend, hier lag der Marktanteil bei sehr guten 1,3 Prozent.



hat am Sonntag überzeugende Quoten mit der Bundesliga eingefahren:waren ab 17:30 Uhr beim Spiel zwischendabei, sodass der Marktanteil in der Zielgruppe bei sehr guten 4,8 Prozent lag. Auf dieser Flughöhe war im Vorfeld auch schon die Partie zwischenunterwegs, die es aufund einen Marktanteil von 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Samstagnachmittag verzeichneteneinen- hier machte sich die Biathlon-Konkurrenz im Free-TV mit mehr als fünf Millionen Zuschauern ein Stück weit bemerkbar. Am Vorabend setzte unterdessen dieihren Höhenflug fort - bereits. 6,30 Millionen waren im Schnitt dabeim, sodass der Marktanteil bei herausragenden 24,4 Prozent lag.