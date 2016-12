Für das bequeme Lesen auf der Couch

Abends nochmal bequem DWDL.de von der Couch aus lesen? In unserer Tablet-Version in magazinigerer Optik ist das jetzt noch komfortabler als bisher. Lesen Sie alle Artikel des Medienmagazins DWDL.de in einer für Endgeräte mit Touch-Navigation optimierten Optik.

Neben unserem Newsticker finden Sie nun auch eine erweiterte DWDL.de Jobbörse, TV-Quoten und Tagesmarktanteile in jeweils drei Zielgruppen und die DWDL.de-Reihen und Schwerpunkte in der Tablet-Version.

Setzen Sie sich m.dwdl.de einfach als Bookmark und greifen Sie jederzeit auf die Tablet-Variante des Medienmagazins DWDL.de zu!