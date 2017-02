Capaldi verlässt "Doctor Who", "Bake Off" schon 2017

Die BBC braucht einen neuen "Doctor": Peter Capaldi hat seinen Abschied von der Kultserie bekannt gemacht. Der "Bake Off" kann derweil nun doch schon in diesem Jahr zurückkehren. Außerdem: Die Gewinner der NTAs und ein neues BBC-Drama mit Jodie Whittaker.



© BBC

Bei Promo-Auftritten für das Weihnachtsspecial erklärtenoch im Dezember, möglichst lange die Rolle des Doctors in "" verkörpern zu können. Anderthalb Monate später hat sich dies nun allerdings erledigt: Capaldi selbst erklärte in einem Interview mit BBC Radio 2, dass er mit dem Ende der. Capaldis Abschied dürfte damit vor allem auch mit einem Wechsel hinter den Kulissen zusammenhängen: Nicht nur der Hauptdarsteller von "Doctor Who" wird sich verabschieden, auch Showrunner Steven Moffat wird mit dem Ende der nächsten Staffel und deren Weihnachtsspecial seinen Platz räumen. Chris Chibnall, welcher an Moffats Stelle tritt und zuletzt etwa mit dem nach der dritten Staffel nun auch offiziell endenden "Broadchurch" positiv auffiel, hat damit alle kreativen Freiheiten. Die zehnte Staffel wird am 15. April bei BBC One starten, Capaldis Abschied wird dann im Weihnachtsspecial zu sehen sein.



© BBC/Love Productions

Fans der Backshowund insbesondere der neue Rechteinhaber Channel 4 können sich freuen: Die, sodass die Sendung nun dochwird. Ursprünglich hatte die BBC nach dem schmerzlichen Verlust von "The Voice UK" an ITV vertraglich geregelt, dass der "Bake Off" im Falle eines Senderwechsels ein Jahr pausieren muss. Einen teils auch öffentlichen Streit zwischen zwei öffentlich-rechtlichen Anstalten möchte man nun aber offenbar doch nicht losbrechen. Channel 4 wird es ohnehin schon schwer haben, weigerten sich Mary Berry sowie die Moderatoren Mel and Sue doch, dem Format zu Channel 4 zu folgen. Diverse Spekulationen über Nachfolger gibt es zwar weiterhin im Wochentakt, eine finale Besetzung allerdings noch nicht. Dafür werdendemnächst wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Bei. Die neue Late-Night-Show, für die ITV seine Abendnachrichten nach hinten verschiebt, war ursprünglich bereits für Jahresbeginn angekündigt, einen Sendetermin gibt es aber noch nicht. Wöchentlich sollen bei "The Nightly Show" die Moderatoren wechseln, neben Mel and Sue ist auch David Walliams bereits bestätigt.



© NTA

Für ihre Rolle im "Bake Off" wurdeunterdessen am vergangenen Mittwoch noch mit demalsund setzte sich dabei unter anderem gegen Simon Cowell, Nicole Scherzinger und David Walliams durch. Zwar hatte kein anderes Format im letzten Jahr so viele Zuschauer wie der "Bake Off", doch den Zuschauerpreis als beliebteste "Challenge Show" mussten die Bäcker "I'm A Celebrity... Get me Out Of Here!" überlassen. Die beliebteste "Talent Show" setzte sich diegegen die Castingshows "Britain's Got Talent" und "The X Factor" durch. Beliebteste Moderatoren waren zum sechzehnten Mal in Folge Ant & Dec, die außerdem bei den Unterhaltungsshows für den "Saturday Night Takeaway" ausgezeichnet wurden. Im fiktionalen Bereich konnte sich die Crew von, in dem auch "Deutschland 83 nominiert war, freuen, während "Casualty" von den Zuschauern zum beliebtesten Drama und "Mrs Brown's Boys" zur beliebtesten Comedy gewählt wurden. Alle Preisträger können Sie hier einsehen



© Brit Awards

Moderiert wurden die National Television Awards auch in diesem Jahr übrigens von. Schon in Kürze wird O'Leary nun durch die nächste Preisverleihung führen:und präsentiert am 22. Februar dielive aus der Londoner O2 Arena. Bublé sollte eigentlich als dritter Nicht-Brite überhaupt durch die Gala führen, zog sich allerdings nach der Krebserkrankung seines dreijährigen Sohns Noah vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Die Baftas und der ausstrahlende Sender ITV setzen nun stattdessen auf ein. Neben "X-Factor"-Moderator O'Leary wurde nämlich auch, die bei ITV durch die Castingshow "The Voice UK" führt,. Diehat unterdessen die, der bei den NTAs mit dem "Special Recognition Award" ausgezeichnet wurde,. Mindestens drei Jahre lang wird der Entertainer nun noch durch seine "Graham Norton Show" führen.



© BBC

BBC One hat ein neues Drama angekündigt und dafür, bekannt unter anderem aus "Broadchurch", engagiert. In der neuen Produktion, die aufgrund von Whistle-Blowings ihren Job verliert und dann zu drastischen Maßnahmen greift, um ihre Tochter und sich selbst zu ernähren. Sie, einer Ärztin, und beginnt ein neues Leben in Edinburgh. Sie gräbt sich dabei immer tiefer in die falsche Identität und merkt, alles erreichen zu können – doch ihr altes Leben droht immer damit, das komplette Konstrukt in sich zusammenfallen zu lassen. Gedreht wird "Trust Me" derzeit in Schottland. Die Bücher für die Serie stammen von Dan Sefton, der zuvor unter anderem für "Holby City" und die ITV-Serie "Mr Selfridge" tätig war. ITV setzt unterdessen auf Bewährtes: Diewird nicht nur fortgesetzt, sondern auch etwas ausgedehnt. Statt nur vier Folgen wird die. Gedreht werden die neuen Folgen der dann im Jahre 1968 spielenden Krimiserie im Frühjahr, die Ausstrahlung ist für das neue Jahr geplant.



© Mr. Nico / photocase

Gleich zwei Rechte-Entscheidungen sind im Fußball gefallen. Diewerden in Großbritannien exklusiv. Der Privatsender, der ohnehin bereits die Heimat der Nationalmannschaft ist, wird zusätzlich auch Spiele der Nationalelf, die direkt vor den Wettbewerben ausgetragen werden, übertragen. Auchhat sich in diesen Tagen derweil zusätzliche Fußballrechte gesichert und allesenden. Noch wichtiger für Sky aber: Der Bezahlsender wird außerdem, welche im September kommenden Jahres an den Start gehen,. Auch in der Unterhaltungssparte hat sich Sky verstärkt. Das britische Sky 1 wird bereits ab dem kommenden Mittwoch die Neuauflage von "MacGyver" senden. Bereits am morgigen Donnerstag startet Sky Living unterdessen "America's Next Topmodel".