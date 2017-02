"Blind Date" zurück, Ausstieg bei "Death in Paradise"?

Gibt es bald wieder einen neuen Hauptdarsteller bei der Hitserie "Death in Paradise"? Die "Sun" meldet zumindest Kris Marshalls Ausstieg und präsentiert schon einen Nachfolger. Außerdem: Die Datingshow "Blind Date" kehrt zurück und Neues bei BBC Three.



ist eine etwas andere Krimiserie, die es bei BBC One fernab der klassischen Sonntagsserien zu großem Erfolg brachte und im Übrigen auch hierzulande bei ZDFneo immer wieder für starke Quoten sorgte. Nun könnten der Hitserie zur siebten Staffel aber größere Veränderungen bevorstehen. Laut "Sun" hat sichnämlich dazu entschieden,, um stattdessen wieder mehr Zeit für seine Familie zu haben. Mit, bekannt aus "Father Ted", will die Boulevardzeitung auch schon einen Nachfolger kennen. Die. Die Serie könnte es aber womöglich verkraften, schließlich gab es schon einmal einen Wechsel im Hauptcast: Kris Marshall stieg erst zur dritten Staffel ein, nachdem Ben Miller seinen Hut nahm. Derzeit läuft auf BBC One die sechste Staffel.



Im vergangenen Herbst holte Sat.1 Gold hierzulande die Datingshow "Herzblatt" unter dem angepassten Titel "Herz sucht Liebe" auf die Bildschirme zurück. Ob dieses Revival auch die Briten verfolgt haben? Auch auf der Insel kommt es nämlich jetzt zu einer, wie das Format dort heißt. Noch imzum Leben erweckt werden und voraussichtlich immer am Freitagabend laufen. Unklar ist dabei allerdings noch, wer die Neuauflage von "Blind Date" moderieren wird. Die "Sun" spekuliert dabei über Dschungelcamp-Gewinnerin Vicky Pattison, wirft aber auch eher unwahrscheinliche Namen wie Olly Murs in den Raum. Im Original lief die Show beim größten Privatsender ITV und wurde von Cilla Black moderiert. "Blind Date" wurde 2003 eingestellt, nachdem Black auch zur Überraschung der Beteiligten ihren Ausstieg vor den Live-Kameras bekannt gab. Erst sollte das Format mit einem neuen Moderator fortgesetzt werden, ITV entschied sich dann aber doch für eine neue Datingshow als Nachfolger für "Blind Date".



startete einst noch im linearen Programm von BBC Three, schaffte aber auch den Sprung ins Internetzeitalter. Und offenbar hat das Comedy-Format auch dort ausreichend Zuspruch erhalten, dennder zum Teil improvisierten Comedy-Sendung bestätigt. Die Dreharbeiten dazu haben bereits begonnen, Tom Davies kann sich als DI Sleet also schon wieder in die Ermittlungen stürzen und herausfinden, wie so mancher Promi zu Tode gekommen ist. Bestätigt sind für die dritte Staffel bislang der Rapper Professor Green, "Pointless"-Experte Richard Osman und Moderator Reggie Yates. Daneben hat BBC Three aber auch ein neues Format angekündigt, das sich ganz im Sinne eines Internetsenders um diekümmert – allerdings auf. Ingeht es um Liam Williams, auch bekannt als Vloggy McVlogface, welcher bei seinem Aufstieg begleitet wird. Ab dem 11. Februar wird "Pls Like" über den YouTube-Kanal von BBC Three angeboten. Ein weiteres neues Format ist eine importierte Sitcom: BBC Three hat sich die Rechte an "Can't Cope, Won't Cope" vom irischen Sender RTE gesichert und will sie im Laufe des Jahres freischalten.



Nach nur zwei Staffeln kommt es bei, dem britischen Vorbild zu "Die Höhle der Löwen", schon wieder zu einer Umbesetzung. Dabei. Dabei gelang es Sarah Willingham und Nick Jenkins offenbar nicht, eine Verbindung zu den Zuschauern herzustellen und positiv aufzufallen. Beide werden in den neuen Folgen nämlich nun angeblich aus diesem Grunde nicht mehr mit an Bord sein; BBC Two suche Drachen, welcher näher am Zuschauer sind, sagte Investor Like Touker in einem Interview. Ein Sprecher des Senders wollte die Begründung nicht kommentieren und verwies darauf, dass beide ihrerseits ihren Ausstieg bekannt gaben. Wer die freien Plätze einnimmt, ist noch unklar. Gewiss ist dagegen die. Der Bezahlsender Lifetime startet dieund setzt zum Auftakt auf eine anderthalbstündige Folge.