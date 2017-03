Channel-4-Boss hört auf, "Downton"-Nachfolger vorbei

Seit sieben Jahren leitet David Abraham den Sender Channel 4, nun hat er aber seinen Abschied bekannt gegeben. Vorbei ist auch das als "Downton"-Nachfolger gehandelte "The Holcyon" bei ITV. Außerdem: James Corden in UK und die BBC lässt reimen.



© Channel 4

Channel 4 muss sichhat den Spekulationen um seinen Verbleib beim Sender ein Ende gesetzt und seinen. Abraham ergreift dabei nicht sofort die Flucht, sondern wird den Senderund damit für einen flüssigen Übergang sorgen können, bevor er sich dann mit einer eigenen Firma im Mediensektor selbständig machen möchte. Abraham führt den Sender bereits seit sieben Jahren und erneuerte den Sender unter anderem durch den Verzicht auf "Big Brother", wodurch Raum für viele neue Formate entstand. Der spektakulärste Deal wird sich dabei erst zum Ende seiner Zeit beim Sender wirklich im Programm niederschlagen, wenn im Herbst erstmals der "Great British Bake Off" bei Channel 4 läuft. Mit Blick auf den "Bake Off" kommt der Abschied dabei fast schon zum für Abraham richtigen Zeitpunkt, ist doch überhaupt nicht sicher, ob die Sendung mit neuem Personal auch im werbefinanzierten Fernsehen funktionieren wird. Channel-4-Vorstand Charles Gurasa hat angekündigt, die nächsten Monate für die gründliche Suche nach einem Nachfolger nutzen zu wollen. Für den "Guardian" ist Kreativchef Jay Hunt ein potentieller Nachfolger, auch Marketingchef Dan Brooke und Sales-Chef Jonathan Allan rechnet das Blatt gute Chancen aus.



© ITV

Die Serie sollte in die Fußstapfen von "Downton Abbey" treten, doch eine Staffel war dann offensichtlich auch schon wieder genug:hat beschlossen, dass das in der Kritik gar nicht so schlecht weggekommene. Nach nur acht Folgen endete die Serie damit bereits im Februar. Die letzte Folge von "The Holcyon" wurde von 5,18 Millionen Zuschauern gesehen, was eigentlich noch ein guter Wert ist. Dass die Serie vom Start bis zur letzten Folge aber, war dem Privatsender dann offensichtlich doch zu viel – auch wenn der Sender es damit begründet, die Auswahl an verschiedenen Dramen inhaltlich in Balance bringen zu wollen. Aber es gibt auch gute Nachrichten, nämlich für. Direkt im Anschluss an das Finale der ersten Staffel hat ITV die Fortsetzung bestätigt. Das Wohlfühldrama soll im kommenden Jahr wiederkehren. Die



© Channel 4

hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg hingelegt. Kurz nach einem Reality-Engagement bei MTV heuerte sie bei Channel 4 auch für "Gogglebox" an und wurde im vergangenen Jahr bei ITV zur Dschungelkönigin gewählt. In diesem Jahr war sie bereits als Backstage-Moderatorin der NTAs im Dienst und hat eine wiederkehrende Rolle bei "Ant & Dec's Saturday Night Takeaway" erhalten. Nun darf sie auch. Gemeinsamfür den Sender. Während Details und selbst ein Name zu dem Piloten noch unbekannt sind, steht bereits fest, dass Moffatt eine Rolle im Nachmittagsprogramm übernehmen wird. Sie wird für Channel 4 diewerden und damit in die Fußstapfen von Davina McCall treten. In der Show wird Moffatt auf den Straßen Großbritanniens nach den richtigen Partner für ihre Kandidaten suchen. Wann es losgeht, ist noch nicht bekannt.



© BBC

Bei "Strictly Come Dancing" magals Kopf der Jury hingeworfen haben, der BBC bleibt er allerdings dennoch treu. Für BBC One wird Goodman durch eineführen. Das Prinzip der Sendung erklärt sich dabei tatsächlich auch durch den Titel: In der Sendung dreht sich alles um das Reimen. In diversen Comedy-Runden müssen Normalos gemeinsam mit Promis ihre Reim-Skills unter Beweis stellen. Beruhigend ist dabei fast schon, dass "Partners in Rhyme" nicht zur großen Show aufgeblasen wird und alsist. Vorgesehen sind zunächst sechs Folgen. Einen neuen Sendeplatz bekommt unterdessen die Serie "Line of Duty", die zur vierten Staffel bekanntlich den Sender wechselt und nicht mehr bei BBC Two, sondern im Hauptprogramm BBC One laufen wird. Dort wirddann erwartungsgemäß denübernehmen. Los geht es am 26. März, "Line of Duty" läuft dann immer sonntags um 21:00 Uhr. Eine fünfte Staffel ist übrigens bereits längst beschlossene Sache.



© Comic Relief

Derist in Großbritannien im Frühjahr immer das Event im Fernsehen, für das die BBC viele große Stars gewinnen kann, die zum Teil in eher ungewöhnlichen Aktionen oder Kombinationen auftreten. Wenn in der kommenden Woche für Comic Relief in einer langen Gala für den guten Zweck gesammelt und unterhalten wird, dann istmit dabei. Corden hat dabeiim Gepäck. Speziell für Comic Relief hat der zum amerikanischen late-Night-Star gewordene Brite eine Tour mit Take That gedreht, die in der Gala zum Red Nose Day ausgestrahlt wird. Seine Heimat hat Corden ohnehin nicht vergessen. In einem Interview erzählte Corden, dass seine "Late Late Show" als Teil verschiedener Planungen in diesem Jahr auch nach Großbritannien kommen könnte. Unklar ist nur, was er damit genau meint, ob etwa eine lokale Version oder ein in Großbritannien gedrehtes Special seiner US-Show gemeint ist. Dazu befinde man sich gerade auch erst in Gesprächen, meint Corden. Lassen Sie uns aber noch einmal auf den Red Nose Day blicken, da gibt es nämlich. Zum ersten Mal seit 15 Jahren wird es dort nämlich wiedergeben. Die BBC verspricht eine Reihe von Sketchen. Das Comedy-Format lief ursprünglich bei Channel 4, wo es nach drei Staffeln mit einem Special im Jahr 2003 endete.