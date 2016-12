Zeit für einen Rückblick: Meine zehn Serien 2016

© flickr: Vigfús Þór Rafnsson

Dezember, Zeit der Listen. Auch unsere Kolumnistin Ulrike Klode hat sich an eine Liste gewagt: die acht Serien, die ihr 2016 am besten gefallen haben. Darunter: zwei britische. Plus: zwei Serien, die fast den Sprung in die Liste geschafft hätten.

Und auch dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, für meine Favoriten-Liste 2016 schon im Januar mit dem Sammeln anzufangen. Doch natürlich saß ich dann Anfang Dezember vor einem leeren Blatt und grübelte vor mich hin. Was sich nicht verändert hat: Ich erhebe mit der Liste nicht den Anspruch, die besten Serien des Jahres zu küren. Denn das entspricht nicht meiner Kolumne und meiner Auffassung von Serienrezeption (die meiner Meinung nach immer subjektiv gefärbt ist). Und - ganz ehrlich: Die Person, die im TV-Serien-Mega-Jahr 2016 alle neuen Serien und alle neuen Staffeln geschaut hat, kann nicht von dieser Welt sein. Dafür gab es einfach zu viel zum Gucken. Langer Rede kurzer Sinn: Ich küre wie jedes Jahr die Serien, die mir persönlich am besten gefallen haben. 2015 waren es sieben, dieses Jahr sind es acht plus zwei geworden, weil - naja, ich konnte mich einfach nicht entscheiden.

Die acht Serien, die mir in diesem Jahr am besten gefallen haben:

1 - "The Americans" - Eine der ganze wenigen Serien, die sehr gut anfangen und dann sogar mit jeder Staffel immer besser werden. Dieses Spionage-Drama hat mich sehr beeindruckt, und ich wünsche dem Cast und den Machern, dass sie 2017 die verdienten Auszeichnungen erhalten. Was ich hier einräumen muss: Ich habe diese großartige Serie erst in diesem Jahr für mich entdeckt und die ersten drei Staffeln in einem Rutsch geschaut. Staffel 4, die ja die bisher beste sein soll, hebe ich mir bewusst für 2017 auf. Vorfreude! (Mehr über die Serie habe ich hier geschrieben.)

2 - "Veep", Staffel 5 - Diese Serie hat Auszeichnungen zuhauf. Doch hier ruht sich niemand auf den Ehren aus, weder die Drehbuchautoren, noch die Schauspieler - das haben sie mit Staffel 5 eindrucksvoll bewiesen. Ich habe sehr oft herzhaft gelacht, habe mich an beißendem Sarkasmus erfreut, war überrascht von einigen Entwicklungen und kann mich vor Hauptdarstellerin Julia Louis-Dreyfus und dem neuen Showrunner David Mandel nur verbeugen. Weswegen ich jetzt bei Staffel 6 Angst habe, enttäuscht zu werden. With great entertainment comes great responsibility. Oder so.

3 - "BoJack Horseman", Staffel 3 - Eine Folge, in der (fast) kein einziges Wort gewechselt wird - nein, auch nicht gesungen - und die trotzdem spannend, unterhaltsam und lustig ist. Schon allein dafür gehört die dritte Staffel der Zeichentrickserie in meine Top 8. Und auch der Rest ist sehr sehenswert.

4 - "The Crown" - Claire Foy hat mich umgehauen. Diese Mimik, diese Gestik. Sie brauchte wenige Worte, um mich zu beeindrucken und das Bild einer jungen Queen Elizabeth II. zu zeichnen, die sich mit ihrer Rolle und den vielen, vielen Erwartungen schwer tut. (Mehr über die Serie habe ich hier geschrieben.)

5 - "Doctor Foster" - Eine kleine, feine Mini-Serie, die zeigt: Das altbekannte Motiv der betrogenen Ehefrau kann man auch 2016 noch neu erzählen. In Großbritannien hat die BBC-Produktion Millionen vor dem Fernseher versammelt, und auch mich hat sie begeistert.

6 - "UnREAL" - Nach der ersten Staffel - in Deutschland im Juni veröffentlicht - dachte ich: Boah, das wird die Nummer 1 auf meiner Favoritenliste Ende des Jahres. (Mehr zu meiner Begeisterung über Staffel 1 gibt's hier.) Doch dann war kurz danach Staffel 2 verfügbar, und ich dachte nach dem Bingewatchen selbiger: Okay, wird vielleicht doch eher Platz 6. Aber immerhin.

7 - "You're The Worst", Staffel 3 - Der einzige Wiedereinsteiger aus dem Vorjahr. Die dritte Staffel war zwar nicht durchgehend so stark wie die zweite, aber allein für die Folge "Twenty-Two" hat sie einen Platz in der Favoritenliste verdient. Denn wer hätte gedacht, dass in ein- und derselben Comedy nicht nur Raum für eine psychische Krankheit ist, die angemessen dargestellt und ernsthaft verfolgt wird, sondern sogar noch für eine zweite? Diese eine Folge konzentriert sich auf den Nebencharakter Edgar und dessen Posttraumatische Belastungsstörung, die ja immer mal wieder angeklungen ist - und ist ein absolutes Highlight des Serienjahres. (Mehr über diese Folge habe ich hier geschrieben.)

8 - "Lucifer" - Teuflische Popcorn-Unterhaltung. Herrlich zum Entspannen. (Das gilt aber nur für Staffel 1 - die zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen, die läuft nämlich noch und nach dem Ende will ich die Staffel am Stück genießen. Nachtrag am Samstagmittag: Da ist mir doch glatt ein Fehler unterlaufen: Die zweite Staffel von "Lucifer" endet erst im Mai und nicht, wie ich geschrieben hatte, Ende Dezember. Danke für den Hinweis an den Leser!)

Und dann waren da noch ...

... zwei Serien, die ich gerne aufgenommen hätte. Wenn, ja, wenn ich die erste Staffel schon beendet hätte. Weil ich das aber noch nicht habe, bekommen sie hier nur eine besondere Erwähnung.

"Dirk Gently's Holistic Detective Agency" - Als ich vor 15 Jahren die Dirk-Gently-Reihe von Douglas Adams gelesen habe, hätte ich nie im Leben erwartet, dass mich die Umsetzung als Serie mal begeistern würde. Wie bitte soll man sowas auch verfilmen?!? Doch, es ist geglückt. Und es ist nicht nur einfach eine Serien-Umsetzung, sondern ein eigenes Werk geworden, das mir heute genauso großen Spaß beschert wie die Bücher damals.

"Crazy Ex-Girlfriend" - Auf dem Flug zu den Emmys habe ich sie entdeckt und war begeistert von dieser romantischen Comedy mit Musical-Einlagen (obwohl ich absolut keine Musical-Fan bin). Und ich hatte mir fest vorgenommen, sie zurück in Deutschland sofort weiterzugucken. Doch dann kam der Jahres-End-Stress dazwischen, und mein guter Vorsatz war dahin. Dabei sind schon allein Lieder wie "The Sexy Getting Ready Song" oder "Heavy Boobs" so ein großes Vergnügen, dass man diese Serie dringend anschauen muss. Und die zweite Staffel gleich im Anschluss - die läuft nämlich seit Ende Oktober in den USA.

Und für nächstes Jahr nehme ich mir ganz fest vor, die Liste wirklich schon im Januar anzufangen.

Meine Kolumne macht jetzt übrigens eine kleine Feiertagspause - in der ich hoffentlich "Dirk Gently", und "Crazy Ex-Girlfriend" weiterschauen kann. :-) Anfang Januar geht es weiter. Haben Sie wunderbare Feiertage!



(via Giphy)

Jetzt zum wirklich Wichtigen: Wo kann man das gucken, über das ich schreibe?

"The Americans": Ist derzeit bei keinem deutschen Fernsehsender zu sehen. Zwei Staffeln gibt's bei Netflix, vier Staffeln zum Beispiel bei Amazon Video, iTunes oder Maxdome. Die Staffeln 1 bis 3 gibt's auch auf DVD, allerdings nur als UK- oder US-Import.

"Veep", Staffel 5: Ab 19. Dezember wird die Staffel 5 bei Sky Atlantic HD wiederholt. Staffel 5 ist zum Beispiel verfügbar bei Amazon Video, iTunes, Maxdome oder Sony.

"BoJack Horseman", Staffel 3: Netflix.

"The Crown": Netflix.

"Doctor Foster": Bei iTunes verfügbar.

"UnREAL": Gibt's bei Amazon Video (Prime).

"You're The Worst", Staffel 3: (Die erste Staffel - die auch gut ist und die man auf jeden Fall gucken sollte, bevor man die zweite anschaut - gibt es bei den Streaminganbietern Amazon Video, iTunes, Maxdome, Sony.) Weder die zweite Staffel noch die dritte Staffel ist bei deutschen Streaminganbietern verfügbar, aber bei iTunes US.

"Lucifer", Staffel 1: Die erste Staffel ist bei Amazon Video (Prime), iTunes und Maxdome verfügbar.

"Dirk Gently's Holistic Detective Agency": Netflix.

"Crazy Ex-Girlfriend": Die erste Staffel wurde bis Ende November beim Pay-Sender ProSieben Fun gezeigt. Sie ist derzeit bei keinem deutschen Streaminganbieter verfügbar, aber bei iTunes US, wo man auch die bereits gezeigten Folgen der zweiten Staffel findet.

Wer mir auf Twitter folgen möchte, kann das hier tun: @FrauClodette.