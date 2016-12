Vollfpfosten treiben "heute-show" zu Quoten-Rekord

© ZDF/Willi Weber

Der Jahresrückblick der "heue-show" hat am Freitag für Spitzen-Quoten gesorgt: So viele Zuschauer wie diesmal erreichte die Nachrichten-Satire noch nie. Im Show-Duell der Privaten setzte sich Oliver Geissen gegen Luke Mockridge durch.

Am Freitagabend haben so viele Zuschauer die "heute-show" gesehen wie noch nie. Ab 22:30 Uhr verfolgten im Schnitt 4,31 Millionen den Jahresrückblick, in dem Oliver Welke gemeinsam mit seinen Kollegen inzwischen schon traditionell den "Goldenen Vollpfosten" verlieh. Damit schalteten noch einmal ein paar mehr als vor einem Jahr. Der Marktanteil lag bei entsprechend starken 17,9 Prozent und machte den Mainzer Sender damit zum unangefochtenen Marktführer um diese Uhrzeit. Die "heute-show" verzeichnete somit mehr Zuschauer als "SOKO Leipzig" und "heute-journal".

Zuschauer-Trend: heute-show



Noch dazu hätte es beim jungen Publikum um ein Haar zum Tagessieg gereicht: Auch dort lief es nämlich mit 1,20 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 14,1 Prozent Marktanteil überaus prächtig. Zum Vergleich: "Die ultimative Chartshow", in der Oliver Geissen bei RTL "die erfolgreichsten Hits des Jahres" präsentierte, kam auf 1,23 Millionen junge Zuschauer. Wegen der unterschiedlich langen Laufzeit beider Sendungen fiel der Marktanteil der "Chartshow" mit 13,8 Prozent aber sogar etwas geringer aus.

Insgesamt wollten 2,27 Millionen Zuschauer die RTL-Sendung sehen - das reichte, um sich locker gegen Luke Mockridge durchzusetzen, der in Sat.1 zwei Stunden lang seinen eigenen Jahresrückblick präsentierte. "Luke! Das Jahr und ich" kam nicht über 1,55 Millionen Zuschauer hinaus, schaffte in der Zielgruppe mit 10,6 Prozent aber zumindest einen zweistelligen Marktanteil und war so gesehen also durchaus erfolgreich - Mockridge sprach somit also mit seiner Sendung ein recht junges Publikum an. ProSieben spielte indes mit "Total Recall" nur eine Nebenrolle und blieb bei mäßigen 9,8 Prozent Marktanteil hängen.

Das ZDF punktete unterdessen auch nach der "heute-show" mit seinem "Satirischen Jahresrückblick", der mit 3,02 Millionen Zuschauern noch sehr gute 15,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum verbuchte und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,0 Prozent erfolgreich war. Das "Neo Magazin Royale" war dank des ungleich besseren Vorlaufs mit 1,05 Millionen Zuschauern zudem deutlich gefragter als sonst. Ein guter Abend also fürs ZDF - nur der Gesamtsieg ging letztlich doch ans Erste: Mit 4,69 Millionen Zuschauern setzte sich die ARD-Komödie "Krauses Glück" zu Beginn des Abends an die Spitze.