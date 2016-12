Beachtliche Film-Quoten für Disney und Super RTL

© Disney

Sowohl der Disney Channel als auch Super RTL konnten am Freitag mit ihren Filmen in der Primetime punkten. Bei Super RTL lohnt aber auch ein Blick auf den Vorabend: Dort trumpften Klassiker wie "Bugs Bunny" und "Tom & Jerry" auf.

Kurz vor Weihnachten wollen sich viele Zuschauer offenbar gerne mit der gesamten Familien vor dem Fernseher versammeln. Am Freitag haben nun sowohl Super RTL als auch der Disney Channel zur besten Sendezeit mit ihren Filmen punkten können: So verzeichnete alleine der Klassiker "Schneewittchen und die sieben Zwerge" im Disney Channel durchschnittlich 790.000 Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte das zu diesem Zeitpunkt für hervorragende 4,1 Prozent Marktanteil - das war weit mehr als das Doppelte des Normalen.

Noch besser lief es jedoch für den Konkurrenten Super RTL, der zur besten Sendezeit den Spielfilm "Santa Claus und der Zauberkristall" ausstrahlte und damit sogar auf eine Million Zuschauer kam. In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil auf stolze 5,3 Prozent. Nicht der einzige Erfolg für den Sender: So steigerten sich "Tom & Jerry" am Vorabend bereits auf bis zu 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: "Phineas und Ferb" kam zur selben Zeit bei Disney nicht über 0,6 Prozent hinaus.

Beachtlich ist übrigens auch der Marktanteil, den "Tom & Jerry" bei den Kids verbuchten: Auf stolze 36,1 Prozent belief sich der Marktanteil des Klassikers um 18:30 Uhr bei den 3- bis 13-Jährigen - mehr als jedes dritte Kind, das zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß, entschied sich somit für Super RTL. Punkten konnte der Sender zuvor aber schon mit "Bugs Bunny & Looney Tunes", das mit bis zu 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich war. Ab 19:45 Uhr lockte "Dragons - Auf zu neuen Ufern" zudem 940.000 Zuschauer an.

Ernüchternde Quoten verbuchte unterdessen RTL Nitro in der Primetime: Dort blieb "Formel Eins" bei gerade mal 70.000 Zuschauern sowie 0,3 Prozent Marktanteil hängen und auch "Das ist Deutschland" bewegte sich anschließend auf ähnlichem Niveau. RTLplus war zur selben Zeit mit seinen Comedyserien deutlich gefragter: "Ritas Welt" erzielte bis zu 1,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und auch bei "Nikola" stand anschließend noch die Eins vor dem Komma. 150.000 Zuschauer sahen die erste Folge, sogar 170.000 die zweite.