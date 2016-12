ZDFneo punktet mit Märchenfilmen und "Mumie"

© ZDFneo

Den ganzen Tag über sendete ZDFneo am Samstag verschiedene Märchenfilme und traf damit den Geschmack der Zuschauer. Abends drehte der Sender dann mit den "Mumie"-Filmen auf. Zumindest zum Start in den Abend lief es auch für Super RTL gut.

Gute 2,4 Prozent erreichte ZDFneo am gestrigen Tage sowohl in der Zielgruppe, als auch beim Gesamtpublikum. Der Sender überzeugte dabei über den Tag verteilt mit verschiedenen Märchenfilmen und konnte etwa am späten Nachmittag mit "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" 570.000 Zuschauer bzw. 3,4 Prozent unterhalten. In der Zielgruppe waren 2,3 Prozent drin, die am frühen Nachmittag auch schon "Der Salzprinz" holte. Insgesamt sahen 350.000 Zuschauer das Märchen, das damit tolle 2,9 Prozent erreichte. Im Vorabendprogramm erreichten "Der Eisenhans" und "Das kalte Herz" jeweils über 600.000 Zuschauer und Marktanteile von 3,2 und 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum.

ZDFneo punktete dabei nicht nur mit seinem Märchenprogramm, sondern auch mit der "Mumie" in der Primetime. 490.000 Zuschauer sahen den ersten Teil der Filmreihe, die damit einen Marktanteil von 1,6 Prozent erreichte. Insbesondere bei den Jüngeren war der Film mit 210.000 Zuschauern gefragt, erreichte ZDFneo damit doch bereits 2,2 Prozent. Die direkt im Anschluss gesendete Fortsetzung "Die Mumie kehrt zurück" steigerte sich dann sogar noch auf tolle 310.000 Zuschauer und starke 3,7 Prozent. Insgesamt sahen 600.000 Zuschauer zu, womit das zweite Zweite einen tollen Wert von zweieinhalb Prozent erreichte. "Hellboy 2 – Die goldene Armee" brachte es um kurz nach Mitternacht mit insgesamt 290.000 Zuschauern dann noch auf tolle 2,7 Prozent; in der Zielgruppe erreichte ZDFneo auch hiermit sehr gute 3,7 Prozent.

Toll verlief der Start in den Abend unterdessen auch für Super RTL. Der Familiensender überzeugte mit "Die Weihnachtsgeschichte" zur besten Sendezeit durchschnittlich 930.000 Zuschauer und damit insgesamt 3,0 Prozent. In der Zielgruppe schalteten im Schnitt 390.000 Zuschauer ein, womit Super RTL tolle 4,1 Prozent erreichte. "Saving Santa – Ein Elf rettet Weihnachten" überzeugte anschließend allerdings nur wenige Zuschauer und ließ den Marktanteil mit nur noch 130.000 Zuschauern in der Zielgruppe auf 1,4 Prozent fallen. Der Disney Channel unterhielt derweil mit "Arthur Weihnachtsmann" zur besten Sendezeit 400.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 240.000 Zuschauer ein, womit der Disney Channel 2,4 Prozent erzielte. Der Klassiker "Familie Feuerstein" bewegte sich anschließend zwischen 1,3 und 1,8 Prozent.

Luft nach oben bestand am Samstagabend für sixx. Der Frauensender unterhielt mit "Das Blut der Templer" im Schnitt nur 100.000 Zuschauer in der Zielgruppe und kam damit nicht über ein Prozent hinaus. Insgesamt schalteten 280.000 Zuschauer ein. "Isenhart – Die Jagd nach dem Seelenfänger" halbierte die Zuschauerzahl in der Zielgruppe anschließend und kam nicht über ein 0,8 Prozent hinaus; insgesamt blieben nur 120.000 Zuschauer sixx treu. Bei RTL Nitro brachte es "Alarm für Cobra 11" mit 100.000 bis 120.000 Zuschauern in der Zielgruppe auf Marktanteile von 1,1 und 1,2 Prozent. "Geballte Ladung – Double Impact" enttäuschte danach mit nur 50.000 Zuschauern und 0,6 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt sahen 190.000 Zuschauer zu; "Alarm für Cobra 11" kam zuvor auf 190.000 und 220.000 Zuschauer.