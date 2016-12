Katzenberger schwach, Kretschmer noch schwächer

© VOX / Morris Mac Matzen

Während Daniela Katzenberger bei RTL II weiterhin im Quoten-Tief steckt, sah es am Montag auch für die neue Vox-Reihe "Fremde Freunde" mit Guido Maria Kretschmer nicht gut aus. Beide Sender lagen weit hinter ZDFneo.

Seit ihre live übertragene Hochzeit im Sommer für Spitzen-Quoten sorgte, ist das Interesse an Daniela Katzenberger deutlich abgeflaut. In den zurückliegenden Wochen verzeichnete ihre Dokusoap bei RTL II durchweg weniger als eine Million Zuschauer - und daran änderte sich auch diesmal nichts. Lediglich 910.000 Zuschauer entschieden sich am Montagabend für "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber", in der Zielgruppe reichte das nur für einen Marktanteil von 4,5 Prozent.

"Die Reimanns" taten sich direkt danach sogar noch schwerer, liefen allerdings auch in direkter Konkurrenz zu den inzwischen ins Programm genommenen Sondersendungen über den mutmaßlichen Terroranschlag in Berlin. 710.000 Zuschauer sowie 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind das schwache Ergebnis. Auf diesem Quoten-Niveau bewegte sich auch der Vox-Neustart "Fremde Freunde - Die unerwartete Begegnung" mit Guido Maria Kretschmer. Lediglich 660.000 Zuschauer sahen die zweistündige Premiere, die damit nur einen Marktanteil von 3,4 Prozent in der Zielgruppe verbuchte.

RTL II und Vox landeten damit deutlich hinter ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" zunächst von 1,36 Millionen Zuschauern gesehen wurde und mit einer weiteren Folge immer noch 1,27 Millionen vor dem Fernseher hielt. Auf starke 4,6 Prozent belief sich der Marktanteil um 21:45 Uhr. Auch auch für kabel eins verlief der Montagabend erfolgreich: 1,28 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 6,7 Prozent in der Zielgruppe sind das Ergebnis für "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug".

Einen Erfolg landete auch Tele 5, wo am Montagabend "Der Weihnachtsdrache" zu sehen war und im Schnitt 580.000 Zuschauer unterhielt. Mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent lag der Film in der Zielgruppe bei rund dem Doppelten des Senderschnitts. Aber auch RTL Nitro lockte mit seinen Crime-Dokus teils mehr als eine halbe Million Zuschauer vor den Fernseher. Diese Marke knackte zudem "Kommissar Rexr" bei Sat.1 Gold: 590.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 2,2 Prozent waren um 20:15 Uhr für den Serien-Klassiker drin.