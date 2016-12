RTL: "Shades of Blue" bricht - schon wieder - ein

© RTL / NBCUniversal

Kaum zeigte sich die RTL-Serie "Shades of Blue" etwas erholt, da folgte schon der nächste Rückschlag. So wenige Zuschauer wie in dieser Woche schalteten noch nie ein. Womöglich kostete die Bundesliga-"Sportschau" einige Zuschauer.

Nachdem sich "Shades of Blue" in den vergangenen beiden Wochen wieder auf zweistellige Marktanteile rettete, schien es, als könne sich die neue US-Serie mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle ein Stück weit erholen. Doch weit gefehlt: Am Dienstag setzte es nun bei RTL mit gerade mal noch 1,20 Millionen Zuschauern ein neues Tief. Damit büßte "Shades of Blue" gut 300.000 Zuschauer ein, in der Zielgruppe sackte der Marktanteil auf miese 6,6 Prozent ab und verfehlte hier nur knapp den bisherigen Tiefstwert, den die Serie Mitte November eingefahren hatte.

Zuschauer-Trend: Shades of Blue



Dabei hatte der Abend für den Kölner Sender zunächst ganz gut begonnen: "Bones - Die Knochenjägerin" bescherte RTL um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent in der Zielgruppe die Marktführerschaft und lockte insgesamt 2,76 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Eine im Anschluss gesendete Wiederholung kam dann zwar schon nicht mehr über mäßige 11,4 Prozent hinaus, lag damit aber immer noch vor den "Simpsons" bei ProSieben. Sat.1 blieb mit der Komödie "Männerherzen" dagegen komplett blass und brachte es auf nur 1,57 Millionen Zuschauer sowie 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Dass "Shades of Blue" am späten Abend so schwach lief, könnte auch mit der Bundesliga-"Sportschau" zusammenhängen, die im Ersten ab 22:34 Uhr von durchschnittlich 3,48 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Das reichte für einen sehr guten Marktanteil von 16,6 Prozent beim Gesamtpublikum sowie immerhin 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Übertragung der Live-Spiele hatten zuvor bei Sky übrigens 860.000 Fans gesehen, sodass der Pay-TV-Sender einen Marktanteil von 4,3 Prozent in der Zielgruppe für sich verbuchte - all jene, die in Bars und Kneipen mitfieberten, sind in diesen Zahlen wie immer nicht enthalten.

Sky verzeichnete damit übrigens mehr Zuschauer als kabel eins mit "Rosins Restaurants" (DWDL.de berichtete) und lag zugleich vor sämtlichen kleinen Free-TV-Sendern. Punkten konnten hier vor allem DMAX, wo "Männer der See" mit 410.000 Zuschauern sowie 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte, und ProSieben Maxx. Dort bewegte sich der Spielfilm "Das perfekte Verbrechen" mit einem Marktanteil von 1,6 Prozent klar über den Normalwerten, ehe "The Happening" schließlich sogar 1,9 Prozent schaffte. Starke Quoten gab's auch für die Darts-WM, die bei Sport1 auf 480.000 Zuschauer sowie 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam.