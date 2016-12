Nachrichten siegen vor "Gotthard", Priol schwächer

© ZDF/Daniel Ammann

Der ZDF-Zweiteiler "Gotthard" konnte seine Zuschauer am zweiten Abend weitgehend halten, auch die Doku lief ordentlich. An der Spitze rangiert aber ein Nachrichten-Trio. Urban Priols Jahresrückblick "Tilt" tat sich gegen den Fußball schwerer.

Ein großes TV-Event hat das ZDF mit seinem Zweiteiler "Gotthard" aus Quotensicht nicht abliefern können, ordentlich waren die Quoten aber auch am zweiten Abend. Von den 4,78 Millionen Zuschauern, die am Dienstag eingeschaltet hatten, waren am Mittwoch wieder 4,51 Millionen Zuschauer mit an Bord. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging nur leicht von 14,3 auf 13,8 Prozent zurück. Und immerhin 4,19 Millionen Zuschauer blieben auch im Anschluss dran, als das ZDF die dazu passende Doku "Gotthard - Unser Tor zum Süden" zeigte. 13,5 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.

Im Film-Duell setzte sich das ZDF damit gegen Das Erste durch, wo der Film "Der weiße Äthiopier" 3,73 Millionen Zuschauer anlockte. Solide 11,4 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bemerkenswert war allerdings der für ARD-Verhältnisse überdurchschnittliche Erfolg bei den jüngeren Zuschauern. 9,0 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. "Gotthard" kam im ZDF nur auf 5,4 Prozent Marktanteil.

Auch wenn das ZDF um 20:15 Uhr vorne lag: Die meistgesehene Sendung des Mittwochs lief trotzdem im Ersten. Am zweiten Tag nach dem Anschlag in Berlin fand sich nämlich ein Nachrichten-Trio an der Spitze. 4,89 Millionen Zuschauer sahen die "Tagesthemen", die diesmal früher als das durch die "Gotthard"-Doku verspätete "heute-journal" auf Sendung ging. Die deutlich höhere Zuschauerzahl als beim vorhergehenden Film zeigt das noch immer hohe Informationsbedürfnis. Hervorragende 17,2 Prozent Marktanteil wurden beim Gesamtpublikum, 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Das "heute-journal" musste sich diesmal mit 3,07 Millionen Zuschauern zufrieden geben, was 11,4 Prozent Marktanteil entsprach. Die "Tagesschau" mit 4,75 Millionen Zuschauern allein im Ersten und "heute" mit 4,65 Millionen Zuschauern komplettierten das Spitzen-Trio.

Die "Tagesthemen" profitierten dabei sicherlich auch schon ein wenig von der nachfolgenden Bundesliga-"Sportschau". 4,46 Millionen Zuschauer wollten sehen, wie unter anderem das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ausging. Das bescherte dem Ersten ab 22:35 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 20,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es deutlich schwächer aus, mit 12,1 Prozent Marktanteil lief's aber auch hier gut.

Die starke Fußball-Konkurrenz bekam im ZDF auch Urban Priol zu spüren, der mit seinem traditionellen Jahresrückblick "Tilt! - Tschüssikowski 2016" deutlich weniger Zuschauer erreichte als in den letzten Jahren. Dass die Reichweite mit 2,16 Millionen Zuschauern um über eine Million niedriger lag als in den vergangenen Jahren, ist zumindest zum Teil mit Fußball, zum Teil mit der 30 Minuten späteren Sendezeit zu erklären. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,7 Prozent. In den vergangenen beiden Jahren wurden noch über 13 Prozent erzielt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte es "Tilt!" mit 5,4 Prozent Marktanteil nicht leicht.