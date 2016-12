Frodo hilft ProSieben, RTL-"Spektakulär" enttäuscht

© RTL/Markus Nass

Nach einem soliden Einstand für "Spektakulär - Meine unglaubliche Geschichte" im Frühjahr, blieb die zweite Folge bei RTL nun blass und musste sich dem "Herrn der Ringe" bei ProSieben geschlagen geben. Auch "Stern TV" lief nicht gut.

Annett Möller präsentierte am Mittwochabend zum zweiten Mal in diesem Jahr vermeintlich "unglaubliche Geschichten" in ihrem Format "Spektakulär". Spektakulär waren die Quoten schon bei der ersten Folge Ende Mai nicht, mit 14,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe lief's aber zumindest ordentlich. Die zweite Ausgabe hingegen blieb nun klar unter dem Soll: Mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Format am Mittwochabend deutlich unter dem Senderschnitt. 2,43 Millionen Zuschauer hatten insgesamt nur eingeschaltet. Noch schwerer tat sich im Anschluss "Stern TV", das mit 10,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe die fünftschwächste Quote des Jahres hinnehmen musste - allerdings auch die Bundesliga-"Sportschau" im Ersten als ungewohntes Gegenprogramm zu verkraften hatte.

RTL holte sich dank "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" trotzdem den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe, musste die Primetime-Marktführung aber ProSieben überlassen, wo "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" starke 13,4 Prozent erreichte. Der inzwischen schon 15 Jahre alte Film, der schon bei etlichen Sendern etliche Male zu sehen war, holte damit übrigens die besten Werte seit 2012. 1,99 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Die anderen großen Privatsender blieben am Mittwochabend blass. Bei RTL II liefen gleich drei Folgen der "Wollnys", die sich schwerer taten als in den vergangenen Wochen und zwischen 5,6 und 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe rangierten. Das war aber immerhin mehr als Vox mit "Rizzoli & Isles" erreichte. Drei alte Folgen lagen bei Marktanteilen zwischen 4,9 und 5,4 Prozent. "How to get away with Murder" lief am späten Abend mit zunächst 4,4 und dann 5,4 Prozent Marktanteil auch nicht besser. Bei Sat.1 kam der Film "Santa Clause 3: Eine frostige Bescherung" nicht über 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, eine Reportage über die Eröffnung eines Hotels in Dubai fiel danach auf miserable 5,6 Prozent zurück, ehe eine Reportage über Deutsche auf Gran Canaria mit 3,8 Prozent Marktanteil abgestraft wurde. Am späteren Abend lag Sat.1 damit auch weit hinter kabel eins, wo ab 22:49 Uhr "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" immerhin 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielen konnte. "Terminal" musste sich um 20:15 Uhr mit 4,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben.