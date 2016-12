ZDF-Rückblick fällt am späten Abend auf neues Tief

© ZDF/Agentur Alpenblick

Der spätere Sendeplatz hat dem ZDF-Jahresrückblick weitere Zuschauer gekostet. Dennoch war "Menschen 2016" alles in allem für den Sender ein Erfolg. Im Ersten drehte unterdessen "Nuhr 2016" nach starkem Vorlauf mächtig auf...

Während sich die Jahresrückblicke von ZDF und RTL in den zurückliegenden Jahren stets einen umkämpften Wettstreit um Gäste und Zuschauer lieferten, fiel das Duell diesmal vergleichsweise harmlos aus - wohl auch, weil sich das ZDF diesmal überraschend gegen eine Ausstrahlung in der Primetime entschied, sondern "Menschen 2016" erst um 22:15 Uhr auf Sendung schickte. Dort waren Spitzen-Reichweiten von einst freilich nicht drin. Und so überrascht es dann auch nicht, dass die von Markus Lanz präsentierte Show diesmal so wenige Zuschauer verzeichnete wie noch nie, nachdem kürzlich schon Günther Jauchs "Menschen, Bilder, Emotionen" neue Tiefstwerte markierte.

2,77 Millionen Zuschauer entschieden sich für "Menschen 2016" - das waren über 1,1 Millionen weniger als beim Jahresrückblick 2015 eingeschaltet hatten, den das ZDF damals jedoch noch um 20:15 Uhr zeigte. Der Marktanteil der ZDF-Show belief sich dennoch auf gute 14,5 Prozent, blieb damit aber unterm Strich eben weit hinter früheren Rekorden zurück, als die Show regelmäßig für Marktanteile von mehr als 20 Prozent gut war. Erfolgreich war die Show letztlich trotzdem, zumal Lanz bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Marktanteil von 9,5 Prozent kam und hier deutlich über den Normalenwerten des Maizer Senders lag. Beim jungen Publikum war's zumindest der beste "Menschen"-Wert seit zwei Jahren.

Noch mehr junge Zuschauer verzeichnete allerdings der Jahresrückblick von Dieter Nuhr. Dessen Sendung "Nuhr 2016" verbuchte im Ersten ab 22:00 Uhr im Schnitt mit 1,08 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern stolze 11,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt war die Sendung angesichts von 3,80 Millionen Zuschauern ebenfalls gefragt. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte es der Nuhr-Rückblick auf einem etwas späteren Sendeplatz nur auf zweieinhalb Millionen Zuschauer gebracht. Diesmal sorgte aber wohl auch die Komödie "Ziemlich beste Freunde" für reichlich Rückenwind: Mit 4,70 Millionen Zuschauern verbuchte der Kino-Hit zuvor jedenfalls den Tagessieg.

Dem Film musste sich letztlich nicht nur "Wer wird Millionär?" geschlagen geben, sondern auch die ZDF-"Bergretter", die um 20:15 Uhr mit 4,46 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von 13,7 Prozent verzeichneten. Die Tagesmarktführerschaft beim Gesamtpublikum war dagegen nicht in Gefahr: Auf 13,5 Prozent belief sich der ZDF-Wert am Donnerstag, während sich Das Erste trotz der Erfolge am Abend letztlich nur mit 11,0 Prozent begnügen musste.