kabel eins bestätigt Termin für "Hankenhof"-Doku

© kabel eins

Ab Februar gibt es bei kabel eins noch einmal ein Wiedersehen mit Tamme Hanken. Der Sender hat jetzt den Sendeplatz des Formats "Neues vom Hankenhof" bestätigt - darin sollen auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen gezeigt werden.

Nachdem bereits vor wenigen Tagen bekannt geworden war, dass kabel eins auch nach dem plötzlichen Tod des "Knochenbrechers" Tamme Hanken weiter über den "Hankenhof" berichten wird (DWDL.de berichtete), hat der Sender jetzt den Ausstrahlungstermin offiziell bestätigt. Gezeigt wird die Doku-Reihe "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" ab dem 7. Februar jeweils dienstags um 20:15 Uhr.

Geplant sind insgesamt sechs Folgen, in deren Mittelpunkt Hankens Ehefrau Carmen steht, die hoffnungsvoll in das neue Jahr blickt. "Ich möchte zusammen mit dem Hankenhof-Team weiter in Tammes Sinne wirken und Tieren Gutes tun - mit dem guten Geist von Tamme, der für immer an unserer Seite stehen wird", sagt sie. Um herauszufinden, wie es den tierischen Patienten von einst heute geht, reist die 56-Jährige unter anderem nach Kalifornien.

Darüber hinaus will kabel eins bisher unveröffentlichte Szenen zeigen, in denen es noch einmal ein Wiedersehen mit Tamme Hanken gibt. Für die Produktion von "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" zeichnet Dreiwerk Entertainment verantwortlich.