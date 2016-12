Bill Murray hilft kabel eins aus der Klemme

© kabel eins

Am späteren Abend erzielte kabel eins mit "Die Geister, die ich rief" hervorragende Quoten - nachdem es in den Stunden zuvor allerdings auch sehr mau ausgesehen hatte. Mit Weihnachtsprogramm konnte auch der Disney Channel punkten

Die Weihnachtsgeister waren für kabel eins am Donnerstagabend die Rettung: Der Film "Die Geister, die ich rief" mit Bill Murray bescherte dem Sender ab 22 Uhr einen hervorragenden Marktanteil von 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,19 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Und das ist um so beachtlicher, wenn man bedenkt, wie schwach kabel eins davor war. Den Film "Der Glöckner von Notre Dame" wollten ab 20:15 Uhr nämlich gerade mal 640.000 Zuschauer sehen, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 3,5 Prozent. Noch schlechter lief's am Vorabend für "Achtung Notaufnahme!" und "Achtung Kontrolle" mit 3,2 bzw. 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch "Abenteuer leben täglich" und "Mein Lokal, dein Lokal" blieben mit 4,4 und 4,2 Prozent Marktanteil zuvor schon sehr blass.

Da dürfte man bei kabel eins sogar etwas neidisch auf Super RTL blicken. Dort holt am Vorabend "Tom & Jerry" derzeit nämlich herausragende Quoten. Im Lauf der verschiedenen Folgen ab 18:10 Uhr stieg die Reichweite immer weiter an und lag zuletzt ab 18:37 Uhr bei fast einer Million Zuschauern - doppelt so viele wie kabel eins zu dieser Zeit hatte. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen, die ja um diese Zeit eigentlich nicht die Zielgruppe von Super RTL sind, stieg der Marktanteil auf bis zu 6,6 Prozent. Bei den Kindern zwischen 3 und 13 Jahren lag der Marktanteil bei über 30 Prozent.

In der Primetime tat sich Super RTL dann dafür schwerer, "Secret Millionaire" musste sich mit 1,4 und 1,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zufrieden geben, erst "Endlich zuhause!" lief mit 2,2 Prozent Marktanteil dann wieder gut. Der Disney Channel startete mit weihnachtlichem Programm besser in den Abend. "Christmas Inc." erreichte ab 20:15 Uhr einen Marktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Lucky Christmas" kam danach noch auf 1,8 Prozent Marktanteil. Zufrieden sein dürfte man auch bei ZDFneo, wo der "Bridget Jones"-Doppelschlag vor allem am späteren Abend für überzeugende Quoten reichte. "Am Rande des Wahnsinns" holte 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 660.000 Zuschauer eingeschaltet, was 2,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Sat.1 Gold fährt unterdessen weiterhin gut damit, die alten Sat.1-Formate wie "Lenßen & Partner" oder "K11" zu zeigen. Im Lauf des Abends stiegen die Quoten sukzessive an. Um 23:30 Uhr wurde bei "Lenßen & Partner" schon die 3-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen durchbrochen, kurz vor 1 Uhr nachts war Sat.1 Gold mit "K11" bei 4,7 Prozent Marktanteil angelangt. Erfreut sein dürfte man auch bei Sport1: Dort sorgt die Darts-WM weiter für tolle Quoten. 490.000 Zuschauer sahen am Donnerstag, wie der erste deutsche Spieler antrat. 1,9 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.