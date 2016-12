Vox bleibt mit "Songs für die Ewigkeit" glanzlos

© Vox/Markus Hertrich

Wenn Weihnachten ist, wenn Weihnachten ist, dann stimmt die Quote manchmal trotzdem nicht: "Songs für die Ewigkeit – Tribute to ..." hatte bei Vox am Freitag keine Chance. Besser lief es für ProSieben, das mit dem Mythos Winnetouch punktete.

Es war eine sympathische Idee von Vox, nach dem in dieser Woche bereits ausgetragenen "Weihnachtskonzert" von "Sing meinen Song" einen Tag vor der Bescherung in "Songs für die Ewigkeit – Tribute to ..." auch den verstorbenen Künstlern zu gedenken. Das Publikum konnte mit der Sendung allerdings nicht viel anfangen: Gerade einmal 730.000 Zuschauer sahen die von Steve Blame moderierte Sendung. Vox erreichte damit insgesamt gerade einmal zweieinhalb Prozent.

In der Zielgruppe sollte es dabei auch kaum besser laufen. Im Schnitt sahen hier 360.000 Zuschauer zu. Mehr als dreieinhalb Prozent waren damit nicht zu holen – für Vox gilt es nun zu analysieren, ob es am Format, oder nicht doch am sehr stark umkämpften Abend direkt vor Heiligabend lag. "Purple Rain – Die Prince-Story" brachte es nicht weit vor Mitternacht noch auf 5,6 Prozent; insgesamt blieben 580.000 Zuschauer dran.

Sehr zufrieden sein darf man unterdessen heute in Unterföhring. ProSieben sprang ein wenig auf den von RTL ausgelösten Winnetou-Zug auf und wiederholte mal wieder "Der Schuh des Manitu – Extra Large" und unterhielt damit im Schnitt 2,63 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 1,38 Millionen Zuschauer ein, womit ProSieben gute 12,6 Prozent holte. Doch auch eine Tür weiter bei Sat.1 darf man sich freuen. "Disney's Eine Weihnachtsgeschichte" überzeugte dort nämlich 1,26 Millionen Zuschauer in der Zielgruppe, womit zur besten Sendezeit elfeinhalb Prozent erreicht wurden.

Martina Hill überzeugte im Anschluss mit den "Knallerfrauen" und hielt zunächst 1,73 Millionen, dann 1,64 Millionen Zuschauer bei der Stange. Sat.1 reichte mit der Sketchcomedy in der Zielgruppe eingangs 980.000 Zuschauer und 9,4 Prozent und konnte sich mit der zweiten Folge noch leicht auf 1,03 Millionen Zuschauer steigern, womit dann tolle 10,7 Prozent erzielt wurden. ProSieben tat sich im Anschluss an den Mythos Winnetouch mit "Cowboys & Aliens" allerdings schon etwas schwerer und verpasste mit 840.000 Zuschauern in der Zielgruppe die Zweistelligkeit haarscharf: Über 9,9 Prozent kam ProSieben nicht hinaus. Insgesamt sahen 1,46 Millionen Zuschauer zu.